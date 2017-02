Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új vevők jelentek meg a magyar ingatlanbefeketési piacon

Az elmúlt évben 1,54 milliárd eurót költöttek a befektetők a magyarországi kereskedelmi ingatlanpiacon, ami 107 százalékkal haladja meg a 2015-ös volument. Tavaly mind az irodaházak, mind a kiskereskedelmi ingatlanok nagyon kelendőek voltak. Ebben az évben hasonló, vagy még nagyobb forgalom várható - derül ki a CBRE legújabb elemzéséből.

Míg 2015-ben 745 millió euró értékben cseréltek gazdát a kereskedelmi ingatlanok Magyarországon, 2016-ban ennek több mint kétszeresére, 1,54 milliárd euróra nőtt a tranzakciós volumen. Az irodapiaci forgalom 129 százalékkal bővült, amit a piacra kerülő új, modern irodaházak mellett az egyre kelendőbb másod- és harmadosztályú ingatlanok iránti kereslet magyaráz - írja a CBRE. A kiskereskedelmi ingatlanok befektetési forgalma még nagyobb mértékben, 203 százalékkal nőtt, részben a Budapesten meghatározó Mammut bevásárlóközpont tulajdonosváltása miatt. Az ipari ingatlanpiac 44 százalékos növekedése nem a kereslet, hanem a kínálat korlátozottsága miatt múlta alul a másik két alpiacot, hiszen jelenleg kevés az eladó ipari és logisztikai ingatlan Magyarországon.

Csökkent az átlagos tranzakcióméret, ami most alacsonyabb, mint a válság előtt volt, mert jelentősen javult az alsó szegmens likviditása, és már nem csak a nagyobb ingatlanokra van kereslet: az 50-60 millió euró értékű ingatlanok iránt kimondottan erős az érdeklődés a hazai befektetési alapoktól a magánbefektetőkig egyaránt.



A teljes képért kattintson! Forrás: CBREA teljes képért kattintson!

A 60-100 milliós ingatlanok iránt mérsékeltebb a kereslet, a 100 millió eurónál drágább ingatlanok viszont kapósak, főleg a nagy külföldi intézményi befektetők részéről, azonban a kínálat lényegében csak bevásárlóközpontokra korlátozódik ebben a szegmensben.

Magyarország újra a befektetők térképén

A CBRE szakértői 2017-re is hasonlóan erős forgalmat várnak, amit azzal indokolnak, hogy a stabil gazdasági növekedés és a növekvő lakossági fogyasztás vonzóvá teszi az országot a befektetők számára, ráadásul mindhárom vezető hitelminősítő tavaly "befektetésre alkalmas" kategóriába sorolta Magyarországot, így további intézményi befektető érkezhet a piacra.

A magyar befektetési forgalom a 2013-ban mért szinthez képest közel megnégyszereződött. Ez a rendkívüli növekedés a tanácsadókat is pozitívan érintette, a piac az elmúlt három évben évi 20 százalékkal növekedett, a CBRE ebben az időszakban évi 40 százalékos ütemben bővült - mondta Kibédi-Varga Lóránt, a CBRE magyarországi ügyvezető igazgatója.

Új szereplők a porondon

A 2016-os forgalomnövekedésben az is szerepet játszott, hogy a korábbi években megszokott nyugat-európai befektetők, a magyar és amerikai intézményi alapok mellett új szereplők is megjelentek a piacon, például görög és egyesült emirátusbeli befektetési társaságok, és a német zárt végű alapok is visszatértek Magyarországra. Utóbbiak két ikonikus irodaházat, a Park Atriumot és az Eiffel Square-t vették meg Budapesten. Ez utóbbiak mellett a Váci Corner megvásárlása volt a harmadik meghatározó tranzakció a budapesti irodapiacon tavaly. Összességében ez azt jelenti, hogy Magyarország visszakerült a befektetők térképére - véli Tim O'Sullivan, a CBRE magyarországi tőkepiaci vezetője.