Újabb gigász épül Dubajban

A Közel-Kelet és Észak-Afrika legnagyobb jachtkikötőjét és a világ legmagasabb világítótornyát építik fel Dubajban, hogy odacsalogassák a térség tehetős turistáit - írja az MTI-re hivatkozva a Portfolio.hu.

A projekt neve Dubai Harbour, az itt épülő 1400 új jachtbeállóval 4400-ra emelkedik a jachtok horgonyzóhelyeinek száma Dubajban- olvasható a portálon.

A gigászi új létesítményben, a 1,86 millió négyzetméteres kikötőben óceánjárók számára is épül egy terminál, amely egy időben 6000 utas kezelésére is alkalmas lesz, ezen kívül épülnek plázák, kongresszusi központ, lakóépületek és irodaházak is.

A kikötői komplexum leglátványosabb, központi eleme a Dubai Lighthouse, egy 135 méter magas világítótorony lesz, amelyben luxusszállodát és kilátót is kialakítanak.

A tervekről további részleteket itt és itt talál.

A kép illusztráció.