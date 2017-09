Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb Rogán körüli titok derült ki

Háromszorosára nőhetett három év alatt annak az ingatlannak az ára, amely a belváros-lipótvárosi önkormányzat tulajdonából Rogán Antal kabinetminiszter egyik közeli munkatársának párjához került.

Egy belváros-lipótvárosi önkormányzati ingatlan sajátos sorsáról ír a Magyar Nemzet, amelyben Rogán Antal kabinetminiszter egyik gyerekének keresztapja lakik. A 131 négyzetméteres, központi helyen fekvő, műemléki védelem alatt álló, a Mérleg utca 9. szám alatti harmadik emeleten található háromszobás lakás új tulajdonosa 2014-ben a sajtóban eddig feltűnést nem keltő Balázs Rita lett.

A vásárláshoz az önkormányzat 27 millió forint kölcsönt nyújtott, amit jelzálogként be is jegyeztek. Balázs Rita Nagy Ádám élettársa volt (azóta már felesége lett Nagy Ádámnak, és a nevét Nagy-Balázs Ritára változtatta). A most 29 éves Nagy Ádám 2012 óta Rogán Antal - akkoriban V. kerületi fideszes polgármester, jelenleg kabinetminiszter - egyik fontos bizalmi embere és egyben személyi titkára, illetve a miniszter legkisebb gyerekének keresztapja.

Az ingatlan pontos vételárát nem árulja el az önkormányzat. A helyhatóság egyik 2008-as értékbecslése a 131 négyzetméteres ingatlant 28 millió forintra taksálta, egy későbbi értékelés pedig már 34 millióra. Egy a környéket jól ismerő ingatlanos szerint "ma legalább 110 millióért tovább is adhatná" a tulajdonosa ezt a lakást.

(Képük illusztráció, forrása: Pixabay.com)

