Zöld sziget épül Budapesten

A volt Material Centerből épít új, BREEAM minősítésű irodát a Wing Ingatlanfejlesztő Zrt. A cég állítja, hogy ez lesz Budapest legzöldebb irodaháza, mert anélkül készül el a fenntartható épület, hogy a telken álló korábbi létesítményt elbontanák - mondta Schőmer Norbert, a Wing Zrt. irodafejlesztési vezérigazgató-helyettese a Napi.hu keddi, XI. ingatlankonferenciáján.

A 350 ezer négyzetméteres portfólióval rendelkező Wing Zrt. amellett, hogy új székházat épít - többek között a Telekomnak és az Ericssonnak Budapesten, egy saját irodaház építésébe is belevágott. A Skylight City irodaházat a korábban bútoráruházként hasznosított Material Centerből alakítják ki. Ez a tervek szerint ötvözi majd a funkcionális irodákat a wellbeing terekkel.

A mobilitás fontos szempont volt a kiválasztásnál, így a Róbert Károly körúton át könnyen elérhető több villamosvonal és a 3-as metró is, mondta el Schőmer, aki szerint ezzel a meglévő társadalmi elvárásoknak felelnek meg.

Míg korábban a dolgozók irathalmok között ültek az irodákban, addigra a tárolóeszközök eltűntek, helyettük notebookoknál ülnek a dolgozók, ezért más szempontokat kell előtérbe helyezni a tervezésnél: tágasabb, a közös munkát lehetővé tevő tereket kell kialakítani.

A közel 20 ezer négyzetméteres Skylight City irodaház különlegessége, hogy nem bontják el a meglévő épületet a területről, a most is meglévő homlokzaton több zöld felületet alakítanak ki. Schőmer úgy vélte, nem csak a BREEAM fenntarthatósági épületminősítés miatt lesz Budapest legzöldebb irodája, hanem azért is, mert a bontás megspórolásával nem terhelik a környezetet hulladék anyagokkal.

A Wing általában a bérlői igényeknek próbál megfelelni, hogy a dolgozók számára megfelelő környezetet alakítsanak ki, de fontosnak tartják a gazdasági fenntarthatóságot is, amely nem merül ki a bekerülési költségek csökkentésében, hanem műszakilag fenntartható, hatékonyan működő épületet terveztek. Emellett az is cél volt, hogy a környezetbe illeszkedő, azt szebbé tevő homlokzata legyen az új irodaháznak.