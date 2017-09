Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

3700 milliárd - a kormány szerint ennyit hagytak a családoknál

Tavaly több mint kétszer annyi első házas vette igénybe a havi ötezer forintos állami nászajándékot, mint egy évvel korábban - derül ki az e-szja bevallások adataiból.

Ez alapján 2016-ban az 54 ezer első házas összességében 2,2 milliárd forintot spórolt - 1,7 milliárddal többet, mint 2015-ben - közölte Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkára az MTI-vel csütörtökön.

Tájékoztatása szerint a kormány - a személyi jövedelemadóból járó kedvezményekkel - összességében csaknem 3700 milliárd forintot hagyott a családoknál 2010 és 2016 között. A gyermekek után járó kedvezményt egészítette ki a 2015-től az első házasok kedvezménye, amellyel Magyarország Európában egyedülálló módon segíti a kezdetektől a családalapítást - emlékeztetett a helyettes államtitkár. (Egymillió magyar érintő adókedvezményről beszélt a NAV-vezér.)

A házasságkötést követő 24 hónapon keresztül az ifjú házasok együttesen havi 5000 forint adókedvezményt kapnak, amely gyermekáldás esetén a családi kedvezménnyel együtt is igénybe vehető. A kedvezmény azoknak jár, ahol legalább az egyik házastárs első házasságát köti.

Az szja-bevallások adatait részletezve Tamásné Czinege Csilla elmondta, hogy tavaly 2,2 milliárd forint maradt összességben az első házasoknál. Míg 2015-ben 22 ezren, addig 2016-ban már 54 ezren vették igénybe a kedvezményt. A duplázás nem meglepő, hiszen 2014. december 31-e után kötött házasságok esetén jár a kedvezmény 24 hónapon keresztül.

A KSH nyilvántartása alapján 2015-ben és 2016-ban összesen 97 800 házasságot kötöttek, tehát a frigyek több mint a felében vettek igénybe kedvezményt.

Tamásné Czinege Csilla kiemelte, hogy önellenőrzéssel az is megkaphatja - a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül - a havi ötezer forintos állami nászajándékot, aki elfelejtette azt érvényesíteni az szja-bevallásában. Az önellenőrzés legegyszerűbben az e-szja felületen néhány kattintással online végezhető el, de természetesen személyesen is elvégezhető az ügyfélszolgálatokon, ahol a pontos kitöltésben is segítenek - jelezte.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet, hogy érdemes már az adóelőlegből is érvényesíteni a kedvezményt, amely már a házasságkötést követő hónaptól jár. Így ugyanis ötezer forinttal többet vihetnek haza az érintettek hónapról hónapra.

A júliusi adóelőlegből - az adóhivatal adatai szerint - mindössze 38 ezren vették igénybe az első házasoknak járó kedvezményt, pedig rendkívül egyszerű módon hozzá lehet jutni a havi ötezer forintos állami nászajándékhoz, csak le kell adni a munkáltatónak egy nyilatkozatot erről. Akik az esküvőjüket követően adóelőlegükből nem érvényesítették a kedvezményt, azoknak ezt érdemes mielőbb kérniük - tette hozzá Tamásné Czinege Csilla.

