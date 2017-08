Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A bérunió igazából adóemelés - véli Varga Mihály

Aki bérunióról beszél, az igazából adóemelést akar, a bérek közötti különbség eltüntetéséhez ugyanis jelentős adóemelésre lenne szükség - nyilatkozta a Magyar Időknek a nemzetgazdasági miniszter.

Ez az ellenzéki felvetés nem tűnik másnak, mint politikai blöffnek - mondta Varga Mihály a napilap szerdai számában megjelent interjúban az MTI szemléje szerint. Ez a tárcavezető szerint arról árulkodik, hogy aki ezt hangoztatja, annak nincs egyetlen saját terve, ötlete sem, hogy miként lehetne a magyar és a nyugati bérek közötti különbséget csökkenteni, esetleg eltüntetni.

Hasonló megoldásokkal annak idején egyébként a szocialista-liberális kormányzat állt elő, a végeredmény ismert: államcsődközeli helyzet, megszorítás, visszaesés. "Úgy vélem, az elmúlt két-három év pontosan bebizonyította, hogy nem kell Brüsszelre várni azokban a témákban, amelyekben a saját erőnkből is átgondolt lépéseket tehetünk" - fogalmazott Varga.

A nyugdíjasok sem maradhatnak ki

Arról is beszélt, hogy Magyarországon véget ért az olcsó munkaerő kora, amit jól mutat, hogy hatalmas ütemben nőnek idehaza a fizetések. Varga szerint a bérfelzárkóztatás most az egyik legfontosabb kérdés, a gazdaság jó teljesítményének előnyeiből ugyanakkor a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.

Mint mondta, a kormány egyik legfontosabb célja, hogy mindenki részesülhessen a gazdaság kiemelkedő teljesítményéből, így tehát a nyugdíjasok sem maradhatnak ki az előnyökből. Az elmúlt hat év alatt olyan mértékben sikerült növelni az idősek juttatásait, hogy kompenzálni lehetett a 13. havi nyugdíj eltörlését - emeli ki az interjúból az MTI.

Arról már az év elején döntött a törvényhozás, hogy 2018. január elsején három százalékkal emelkednek a nyugdíjak, az idősek juttatásainak ügye azonban ősszel újra a kormány napirendjére kerülhet. A nyugdíjasokat ugyanis az infláció alakulása és a gazdaság kiugró teljesítménye miatt is pluszösszeg illetheti meg. Ezekről a kormány október táján határoz majd. A várható kifizetések novemberben érkezhetnek meg a címzettekhez - olvasható a lapban.

