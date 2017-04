Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A CEU Áder Jánoshoz fordult

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvénymódosítás alkotmányellenessége mellett érvelő memorandumot küld Áder János köztársasági elnöknek a CEU.

A Közép-európai Egyetem (CEU) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény az Országgyűlésben kedden megszavazott módosításának alkotmányellenessége mellett érvelő memorandumot juttatott el Magyarország köztársasági elnökének - olvasható az Inforadio.hu-n.

"Alapos jogi elemezés után a CEU kijelenti, hogy a törvénymódosítás elfogadásának módja ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, és ennek következtében a teljes törvénymódosítás ellentétes az Alaptörvénnyel. Emellett a törvény 1., 2., és 7., bekezdése ellentétes a Alaptörvény a tudományos kutatás, tanulás és oktatás szabadságáról szóló X) cikk (1) bekezdésével. Ellentétesek továbbá az Alaptörvény művelődéshez való jogról szóló XI. cikkével is. Ellentétesek az Alaptörvény XV. cikkének diszkriminációt tiltó rendelkezéseivel is, valamint a törvény 4. bekezdése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével is ellentétes" - közölte az intézmény.