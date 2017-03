A CEU reagált Orbán vádjaira

A CEU pénteken közleményben utasította vissza, hogy csalást követne el.

A felsőoktatási intézmény arra reagált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában azt mondta: a "Soros-egyetem" jövője az amerikai-magyar kormányközi tárgyalásokon múlik. Hiába milliárdos valaki, Magyarországon nem állhat a törvények fölött, ennek az intézménynek is be kell tartania a jogszabályokat - hangoztatta, hozzátéve: "a csalás az csalás, akárki is követi el". A külföldi diplomát is adó "Soros-egyetem" maga vallotta be, hogy külföldön nem folytat képzést, ami ellentétes a magyar szabályokkal - mondta a kormányfő.

A Közép-európai Egyetem (CEU) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a miniszterelnök kijelentésével ellentétben jelenleg nincsen érvényben olyan törvény Magyarországon, amely megköveteli, hogy az egyetemek származási országukban is folytassanak képzést annak érdekében, hogy Magyarországon diplomát adhassanak ki.

Hozzátették: a CEU jogosult, akkreditált arra, hogy magyar és amerikai diplomát adjon ki, és 25 éve a magyar törvényeket betartva vesz részt a magyar felsőoktatásban, "bármilyen ennek ellentmondó kijelentés hamis".

"A miniszterelnök kijelentésével ellentétben egyetemük hivatalosan bejegyzett és világszerte ismert neve Közép-európai Egyetem (CEU)" - jegyezték meg.