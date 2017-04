Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A diákok mennének leginkább külföldre

A magyar fiatalok 51 százaléka szerint az elmúlt egy évben nehezebbé vált a továbbtanulás - derül ki a K&H fiatalok jóléti indexéből. A felmérés szerint a külföldi munkavállalásról a diákok és az aktívan dolgozók véleménye jelentősen eltér: míg a diákok 54 százaléka, addig a dolgozók mindössze 19 százaléka fogadna el határon túli pozíciót.

Bár egyre több gazdasági ágazatot sújt a munkaerőhiány, a magyar fiatalok közül mégis kevesen - mindössze 11 százalék - számít a munkanélküliség csökkenésére, míg a növekedésére 44 százalékuk voksolt - derül ki a K&H Bank fiatalok jóléti indexéből.

A kutatás a 19-29 éves fiatalok (aktív dolgozók és nappali tagozatos, felsőoktatási hallgatók) munkával és továbbtanulással kapcsolatos véleményét mérte fel.

Az aktív keresők közül minden második fiatal érezte stabilnak a munkahelyét, viszont csak 26 százalékuk gondolta úgy, hogy könnyen találna új állást magának. A férfiak optimistábbak, 34 százalékuk szerint menne könnyen új munkaviszony létesítése, szemben a nők 16 százalékos arányával. Annak ellenére, hogy félnek a munkanélküliség növekedésétől és az álláskereséstől, az aktív keresők közül rekord kevesen gondolkoztak azon, hogy külföldön próbáljanak szerencsét.

Irány külföld?

Az aktív dolgozók közül 2016 végén voltak a valaha mért legkevesebben (mindössze 19 százalék), akik Magyarországon kívül keresnének új állást maguknak. Az aktív keresők közül leginkább az ország keleti (29 százalék) és nyugati (23 százalék) részében nyitottak a külföldi munkára, a fővárosból ellenben mindössze 5 százalék menne külföldre.

A diákoknak viszont több mint a fele, 54 százaléka vágna bele az álláskeresésbe külföldön. Ez az arány 2012 végén volt utoljára ennél magasabb.

A külföldi munkát segíti, hogy a felmérés szerint a fiatalok csaknem 70 százaléka beszél legalább egy idegen nyelvet, 33 százalékuknak pedig van egy középfokú nyelvvizsgája. A diákok ennél is jobban teljesítenek a nyelvtanulásnál: 88 százalékuk beszél valamilyen idegen nyelven, és közülük minden második diáknak van legalább egy középfokú nyelvvizsgája is.

A diákok 2016 negyedik negyedévében is optimistábbak voltak: 33 százalékuk gondolta azt, hogy könnyen tudna itthon állást szerezni, szemben az aktív keresők 26 százalékos arányával. A diákok 64 százaléka azt tanulja, ami érdekli is, viszont a megkérdezettek több mint fele - 51 százaléka - azt is mondta, hogy az elmúlt egy évben nehezebbé vált a továbbtanulás, mindössze 9 százalékuk volt optimista ezen a téren.

Nincs előrelépés?

Az előző negyedévek eredményének megfelelően a dolgozó fiatalok közül továbbra is kevesen, mindössze 36 százalék érzi azt, hogy megbecsülik a munkahelyén.

Hasonlóképpen negatívan vélekednek a fiatalok a munkahelyi előrelépésről is: bár a megkérdezettek 48 százalék kifejezetten szereti a munkáját, fejlődési és előrelépési lehetőséget mindössze minden negyedik fiatal lát maga előtt. Előmenetelnél továbbra is a férfiak a bizakodóbbak: közel kétszer több az optimista férfiak aránya, mint a nőké - derül ki a felmérésből.

