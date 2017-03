Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A föld alatt menne a gyorsvasút Ferihegyre - egyszer

Újabb fejezettel bővül a ferihegyi gyorsvasút saga - a történet még a '90-es évek végén kezdődött.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Több száz milliárd forintot költ a kormány vasútfejlesztésre, így végre megépül a repülőtéri gyorsvasút is, amelynek egyes szakaszai a föld alatt haladhatnak majd.Több száz milliárd forintot költ a kormány vasútfejlesztésre. Megépül a repülőtéri gyorsvasút is, amelynek egyes szakaszai a föld alatt haladhatnak majd - írja az a Inforadio.hu a Magyar Idők alapján. A terv már a '90-es évek vége óta napirenden van, és 2003-tól már járnának is a vonatok - írtuk még 2001-ben.

Nettó 331 milliárd forintot tartalmaz az elővárosi vasútvonalak fejlesztésére és vasútállomások korszerűsítésére fordítható Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (IKOP) kerete, melyből Magyarország kilenc vasúti projektet valósít meg. A fejlesztések között szerepel a Liszt Ferenc repülőtér kötött pályás kapcsolatának kiépítése is, aminek egy része a föld alatt futna.

Magyarország maximum 341 milliárd forintra pályázhat Brüsszelben, aminek a keretét várhatóan fel is használja majd a kilenc vasúti projekt megvalósításához. A fejlesztése között olyan projektek szerepelnek, mint: Püspökladány-Debrecen-vasútvonal korszerűsítése 121 milliárd forint Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti vonalszakasz felújítása 70 milliárd forint a dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciójának előkészítése 2,5 milliárd forint a Liszt Ferenc repülőtér kötött pályás kapcsolatának kiépítése Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a repülőtéri vasút egy része a föld alatt futna.