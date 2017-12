Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A hitelfelvétel veszélyeire figyelmeztet az MNB

Az ünnepi vásárlások során is érdemes átgondoltan dönteni a fogyasztási hitelek felvételéről a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint, a pénzügyi döntésekhez idén is kiemelt kommunikációs kampánnyal nyújt segítséget a jegybank.

Az MNB csütörtöki közleménye szerint az egyes hiteltípusok - hitelkártya, személyi kölcsön, áruhitel, zálogkölcsön, folyószámlahitel - eltérő jellemzői miatt fontos a szerződések alapos áttanulmányozása, és a felhasználási célhoz leginkább igazodó hiteltermék kiválasztása. Mivel a fogyasztási hitelek költségei jelentősen eltérhetnek, hitelfelvétel előtt érdemes több intézmény ajánlatát is összehasonlítani. A döntéshez a legfontosabb, a reklámokban is kötelezően megjelenítendő mutatószám a teljes hiteldíj mutató (thm), amely százalékos formában egy évre vetítve tartalmazza a hitelhez kapcsolódó közel összes kamatot és költséget - írja az MTI.

A jegybank emlékeztetett: a thm értéke a személyi kölcsön esetében maximum 24,9 százalék lehet, szemben az egyéb fogyasztási kölcsönökkel, amelyek esetében magasabb, 39,9 százalék a plafon. A megfelelő termék kiválasztásához további segítséget nyújt az MNB honlapján elérhető hitelválasztó alkalmazás, amely a hazai pénzügyi intézményeknél aktuálisan elérhető valamennyi fogyasztási hitel kondícióját tartalmazza. (Újra imádja a hiteleket a magyar.)

A jegybanki alkalmazás december eleji adatai szerint számos pénzügyi intézménynél már 15 százalék körüli thm-mel is elérhetők személyi kölcsönök, míg a hitelkártyák thm-je jellemzően 30 százalék felett van. Az áruhitelek átlagos thm-je 22 százalék körüli, de három intézmény kínálatában 0 százalék thm értékű konstrukció is szerepel.

A fogyasztónak lehetősége van a hitelszerződéstől az annak megkötése utáni 14 napban elállni, illetve, ha már megtörtént a kölcsönösszeg folyósítása, lehetősége van legfeljebb ugyanebben az időszakban felmondani a szerződést, a kölcsönösszeg visszafizetésével - hangsúlyozta az MNB.

A jegybank a tudatos karácsonyi hitelfelvétel érdekében idén is kiemelt kommunikációs kampánnyal támogatja a fogyasztók döntéseit. Ennek keretében november végén Gazdálkodjon okosan karácsonykor is címmel önálló oldalt hozott létre fogyasztóvédelmi honlapján, online is elérhető pénzügyi navigátor füzetet jelentetett meg a várható kiadások felelős megtervezéséről, Facebook oldalán hetente tájékoztatja az olvasókat a témával kapcsolatos főbb tudnivalókról, háztartásiköltségvetés-számító kalkulátorával pedig segít a kiadások megtervezésében - hívta fel a figyelmet az MNB.