A kormány végre válaszolt az Európai Bizottságnak

Szóba került a Magyar Suzuki első hajómotor-bemutatóján az Ensu régió, ami afféle japán Bad Cannstatt (ahol olyanok alkottak, mint Gottlieb Daimler, Andreas ?fűrész? Stihl, vagy Alfred Schefenacker, a hegyi fűnyírás és bozótirtás Beethovenje). Az Ensu régió nagyjából Oszaka és Tokió között félúton terül el. Itt mondják, hogy jaramaika, ami valamiféle próbáljuk meg, vagy csináljuk. Elsőre azt gondoltam, olyasmi, mint a Nike szlogenje, a Just do it, de a japánban sokkal több az életre-halálra faktor: ha jól értettem a magyarázatot, valami mérnök-jackass. Megnéztem, mit ír rá a Google fordító: Yaramai ka = Vagy Mai Kész. Hát ezt meg is beszéltük. Az biztos, hogy az Enshu régió a japán ipar szívcsakrája, innen származik a Suzukin kívül a Honda, a Toyota, a Yamaha és a Kawai zongoragyár.