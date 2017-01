Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyar gazdaságra is veszélyes lehet az Audi-sztrájk - így látják külföldön

Az autógyár motorrészlegének ezerötszáz dolgozója tartott kétórás figyelmeztető sztrájkot csütörtökön. A munkabeszüntetésről a Reuters is beszámolt, attól tartanak, hogy egy elhúzódó vita komolyan árthat a magyar gazdaságnak.

Csütörtökön reggel 9 és 11 óra között figyelmeztető sztrájkot tartott az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) a győri motorgyárban, mert a szerda délutáni bértárgyaláson sem tudtak megállapodni az autógyártó vezetésével. A szakszervezet tájékoztatása szerint a gyár ajánlatát nem tudták elfogadni, mivel azt titkosították, részletekről nem tudnak beszámolni. A sztrájk nem érintette a karosszéria- és a szerszámgyári részleget.

A motorgyár mintegy 1500 dolgozója szüntette be a munkát. Ez termeléskieséshez vezetett, de állítása szerint ez nem befolyásolja a vállalat vásárlóinak ellátását. A sztrájk végeztével a dolgozók újra felvették a munkát - mondta Lőre Péter, az Audi kormánykapcsolatokért felelős vezetője az MTI-nek.

Mit kérnek a dolgozók?

A mostani ajánlat nem ismert, de korábban a szakszervezet az idei és a jövő évre egységes, bruttó 45-45 ezer forintos alapbéremelést javasolt. Valamint azt követelik, hogy a választható béren kívüli keret összegét az idei évre bruttó 600 ezer, 2018-ra pedig bruttó 620 ezer forintban állapítsák meg. Továbbá javasolták, hogy a vállalattal közösen dolgozzanak ki és vezessenek be egy jubileumi és lojalitás bónuszt.

Az MTI úgy tudja, hogy az Audi eddig öt ajánlatot tett a november eleje óta folyó tárgyalásokon, de ezek egyikét sem fogadta el a szakszervezet, kifogásolták azt is, hogy a legutolsó bérajánlatot a cég titkosította.

Veszélyes lehet a sztrájk

A Reuters is beszámolt a csütörtöki sztrájkról, cikkükben kitérnek arra, hogy a magyar gazdasági növekedésben kiemelt szerepe van az autógyártásnak. A szektorban bekövetkező kisebb fennakadások is veszélybe sodorhatja a GDP-növekedést, amely amúgy is kisebb lehet, mint az idei 2,9 százalékos adat. A lap úgy tudja, hogy a szakszervezet petícióját a gyár közel 11 ezer dolgozójából majdnem hétezer aláírta.

A motorgyárban tavaly 1 926 638 motor készült, amelyekből 1 461 618 négyhengeres Otto-, illetve dízelmotor, 9113 öthengeres Otto-motor, 418 207 hathengeres- és 37 700 nyolc-, illetve tízhengeres motor volt.