A Munkáspárti vezér üzent a Londonban készülő magyaroknak is

A brit EU-tagság megszűnése és belpolitikai kérdések álltak Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető péntek esti választási tévéfórumán. Corbyn a műsorban kijelentette: kormányra kerülése esetén pártja nem engedné, hogy a brit vállalatok csak Közép-Európából toborozzanak alacsony bérezésű munkavállalókat megüresedett állásokba.

Papp Zsolt, 2017. június 3. szombat, 08:53

A kormányfő és a legnagyobb brit ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje a BBC televízió által szervezett másfél órás, éjszakába nyúló műsorban nem közvetlenül egymással vitázott, hanem a meghívott közönség és a riporter kérdéseire válaszoltak. Ez volt az utolsó ilyen jellegű televíziós fórum a két vezető részvételével a jövő csütörtökre kiírt előrehozott parlamenti választások előtt - írja az MTI.

Theresa May, aki elsőként állt a közönség elé, megismételte azt a sokszor hangoztatott nézetét, hogy az esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha az EU-val folytatandó tárgyalásokon nem születik egyezség a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről. Hozzátette: abból az alapállásból kell elkezdeni a kilépési tárgyalásokat az unióval, hogy London nem lesz hajlandó rossz egyezséget aláírni.

Arra a kérdésre, hogy mit tartana rossz megállapodásnak, a brit miniszterelnök azt mondta: egyes európai politikusok Nagy-Britannia megbüntetését szorgalmazzák a kilépés miatt, és egy olyan megállapodás, amelyben ez az álláspont tükröződik, rossz egyezmény lenne. Nevek említése nélkül hozzátette: Nagy-Britanniában is vannak olyan politikusok, akik készek lennének bármit aláírni, csak azért, hogy legyen valamilyen megállapodás az EU-val.Theresa May szerint ennek a veszélye abban áll, hogy "e politikusok a lehetséges legrosszabb megállapodást fogadnák el a lehetséges legmagasabb áron".

Jeremy Corbyn, aki másodikként állt a közönség elé, megerősítette, hogy ha a Munkáspárt megnyeri a választást, azonnal törvényt alkot a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-polgárok jogosultságainak, köztük nagy-britanniai tartózkodási jogának további garantálásáról. Ebben a kérdésben markáns a nézeteltérés a Konzervatív Párt és a Munkáspárt között. A konzervatív brit kormány is biztosítani kívánja az európai uniós tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárainak jogosultságait, de csak viszonossági alapon, vagyis úgy, hogy egyidejűleg az EU-társállamok is garanciát vállaljanak az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülésére. Theresa May miniszterelnök álláspontja szerint erről egyoldalú brit kormányzati döntés helyett a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalási folyamat korai szakaszában kell egyezségre jutni az EU-partnerekkel.

Jeremy Corbyn a péntek esti televíziós fórumon kijelentette: a munkáspárti kormány olyan megállapodásra törekedne az Európai Unióval, amely garantálná a kereskedelmi hozzáférést az európai piacokhoz a brit exportőrök számára, és megőrizné azokat a kondíciókat a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban, amelyeket Nagy-Britannia az EU tagjaként elért. A Munkáspárt vezetője kitérően válaszolt ugyanakkor arra a kérdésre, hogy a Labour-kormány törekedne-e Nagy-Britannia tagságának fenntartására az EU egységes belső piacán az uniós tagság megszűnése után. Corbyn kijelentette: a Munkáspárt célja az, hogy a brit gazdaság továbbra is vámmentesen hozzáférjen az európai piacokhoz.

A konzervatív párti brit kormány Brexit-stratégiájának egyik sarkalatos eleme, hogy Nagy-Britannia nem maradhat az EU egységes belső piacának tagja, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.

A péntek esti BBC-műsorban Jeremy Corbyn kijelentette: az unión belüli szabad mozgás alapelvének nagy-britanniai érvényesítése a Munkáspárt kormányzása alatt is megszűnne a brit kilépés után. Hozzátette: a munkáspárti kormány megakadályozná, hogy brit vállalatok a munkahelyek hazai meghirdetése nélkül, csak Közép-Európából toborozzanak alacsony bérezésű munkavállalókat, akiknek alkalmazása tovább rontja "a gyakran már most sem nagyon jó" brit munkapiaci kondíciókat és károsítja a hazai munkavállalók megélhetési esélyeit.