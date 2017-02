Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A pánik miatt hiánycikk lett az oltóanyag

Két gyerek is meghalt decemberben agyhártyagyulladásban. A cseppfertőzéssel terjedő betegség ellen oltással lehet védekezni, a vakcina azonban nagyon drága, és a halálesetek okozta pánik miatt mostanra hiánycikké is vált - számolt be a Hírtv.

December elején egy budapesti gimnazista, szenteste előtt egy nappal pedig egy Borsod megyei kisgyermek halt meg agyhártya-gyulladásban. Mindkettőjük haláláról beszámolt a sajtó.

A betegség cseppfertőzéssel terjed, tünetei az influenzáéhoz hasonlók. Órák alatt végzetes lehet, a betegek ötöde belehal az agyhártyagyulladásba - mondta Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont vezetője a Hírtv-nek. A veszélyeztetett korosztály abszolút értelemben a 25 év alattiak, ezen belül is inkább kiemelném az 1 év alattiakat - mondta Béres.

A B típusú agyhártyagyulladás elleni oltás közel 40 ezer forintba kerül. A csecsemőknek négy adagot kell beadni, hogy hatásos legyen.

Az egyik budai patikába külföldről szállított a gyógyszer-nagykereskedő vakcinát. A decemberi halálesetek pánikhoz vezettek, a pánik miatt pedig hiánycikk lett az agyhártyagyulladás elleni oltás. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) azt ígérte, hogy január második felére feltölti a készleteket.

Hát, feltöltésről nincs szó, ez a bizonyos A, C variáns, az olcsó, ez azóta se beszerezhető, a Bexsero, a B variáns, ami ilyen nagyon drága, az pedig ilyen módon, hogy külföldről hoztak be, elosztottak patikák között néhány darabot, hogy ha valaki türelmesen végigjárja a patikákat talán egyet-egyet sikerül, de ez nagyon kevés volt, ez a mennyiség, tehát a pánikhoz képest kevés" - fogalmazott Bölcs Judit gyógyszerész.