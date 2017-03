A rektorok is egyeztetnének a CEU-ügyről

Hétfőn összeül a Magyar Rektori Konferencia elnöksége, hogy a nemzeti felsőoktatási törvény tervezett módosításáról tárgyaljon. A javaslat szigorítaná a Magyarországon működő külföldi egyetemekre vonatkozó szabályozást, ezek pedig ellehetetleníthetik a Közép-európai Egyetemet (CEU-t).

A Magyar Rektori Konferencia a sajtóból értesült az Nftv. módosítását célzó törvényjavaslat benyújtásáról. A javaslat megtárgyalására az MRK elnöke összehívta az elnökséget a hétfői napra, valamint az MRK kezdeményezi a Felsőoktatási Kerekasztal összehívását - idézi az Index a szervezet közleményét.

Az ügy előzménye, hogy kedd este megjelent a kormány honlapján az Oktatási Hivatal jelentése a Magyarországon működő külföldi egyetemek szabálytalanságait tárgyalta, majd még aznap kijött egy módosítójavaslat a felsőoktatási törvényhez. A szigorítások éppen olyan pontokat támadnak, amelyek leginkább a CEU-t érintenék, ilyen, hogy csak akkor kaphatnak működési engedélyt a külföldi egyetemek, ha a küldő állam és a magyar állam között nemzetközi szerződés születik, valamint ha a székhely országban is folytatnak akkreditált felsőoktatási képzést.

Ahogy arra az Index is kitér, Orbán Viktor miniszterelnök a Soros György milliárdos által alapított CEU-ról beszélt a pénteki rádióinterjújában a törvénymódosítás kapcsán. Azt mondta, szabálytalanul működik Magyarországon, hiába milliárdos valaki, akkor is be kell tartania a szabályokat. Szerinte azért csal a CEU, mert úgy ad ki amerikai diplomát, hogy erre nincs felhatalmazása. Kijelentésével szembement Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, aki a csütörtöki kormányinfón többször is azt mondta, hogy a jogszabály célpontja nem a CEU, és politikai hisztériának nevezte az ügyet, mert szerinte az érintettek megegyezésre juthatnak a kormánnyal.

A CEU az interjú után közleményben utasította vissza a miniszterelnök kijelentéseit. Ugyanis a hatályos jogszabályok nem írják elő azokat a feltételeket, amelyeket most számon kérne rajtuk a kormány a módosításban. Valamint közölték, hogy az egyetem jogosult, akkreditált arra, hogy magyar és amerikai diplomát adjon ki, és 25 éve a magyar törvényeket betartva vesz részt a magyar felsőoktatásban, "bármilyen ennek ellentmondó kijelentés hamis".