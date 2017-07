A rendőrség kiürített egy budapesti bevásárlóközpontot

Bombariadó miatt a rendőrségnek kellett kiüríteni a Westend City Centert. Jelenleg tűzszerészek dolgoznak a helyszínen.

Szabó Dániel, 2017. július 24. hétfő, 14:25

Ajánlom

Hétfőn negyed egykor bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, mely szerint a bevásárlóközpontban bomba van. A rendőrség a szükséges intézkedéseket megtette, a bevásárlóközpontot kiürítette.

A Készenléti Rendőrség tűzszerészei megkezdték a terület átvizsgálását, mely jelenleg is folyamatban van - tájékoztatta a rendőrség a Napi.hu-t, miután több olvasó is jelezte, hogy rendőrök vezették ki az embereket az épületből. A beszámolók szerint a vásárlóknak csak annyit mondtak, hogy "technikai okokból" kell elhagyniuk a helyszínt, a bevásárlóközpont bejáratait jelenleg is egyenruhások biztosítják.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a hatóság robbanószert találtak volna az épületben. Amennyiben telefonbetyárkodásról van szó, az álbejelentő, akár börtönbe is kerülhet. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetésért vonhatja felelősségre. Az ilyesmi nem ritka: tavaly 3 milliószor hívták feleslegesen a 112-es segélyhívót, ráadásul 92 ezren bizonyítottan rossz szándékkal telefonáltak.