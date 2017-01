A Tárki bekerült a globális élvonalba

A Pennsylvaniai Egyetem által kiadott 2016-os Global Go To Think Tank Index Reportban a Társadalmi Riport felkerült a világon az 50 legjobb, agytrösztök által kiadott szakpolitikai tanulmány listájára (Best Policy Study-Report Produced by a Think Tank 2016). A kelet- közép-európai régióból más társadalompolitikai témájú kötet nem található a rangsorban - adta hírül a Tárki Zrt.

A Tárki Társadalomkutatási Intézet szerepel a legjobb független agytrösztök (Best Independent Think Tanks) listáján (63. a világban és harmadik a közép- és kelet-európai régióban).

Ez utóbbi - a Társadalmi riport mellett - különösen értékes számunkra. Ide ugyanis azok a kutatóhelyek/agytrösztök kerülhetnek, amelyek autonómok, működésüket nem szabja meg valamilyen donorhoz, érdekcsoporthoz, párthoz való kötődés vagy kormányzati/akadémiai finanszírozás - adta hírül Tóth István György, a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója. (képünkön)

A magyar kutatók a legjobb agytrösztök listáján a korábbi években is szerepelt, idén viszont még hat intézményi rangsorba kerültek be:

A Tárki Társadalomkutatási Intézet

a legjobb társadalompolitikai agytrösztök (Top Social Policy Think Tanks) listáján (4. Közép-és Kelet-Európában és 48. a világban)

a legjobb forprofit agytrösztök (Best For Profit Think Tanks) listáján (a világ 50 legjobbja között, a közép- és kelet-európai régióban egyedüliként)

A Kopint-Tárki Konjuktúrakutató Intézetnek (a Tárki Csoport tagja) :

egyetlen magyar agytrösztként a legjobb gazdaságpolitikai agytrösztök (Top Domestic Economic Policy Think Tanks) listáján (73. a világon)

80. helyen a nemzetközi gazdasági agytrösztök (Top International Economics Think Tanks) listáján

a nemzetközi fejlesztéspolitikai agytrösztök (Top International Development Think Tanks) rangsorában pedig 128. helyen.



Mindent egybevetve, Közép- és Kelet-Európában a 37. legjobb agytröszt a Tárki - fogalmazott a vezérigazgató.