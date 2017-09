Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Áder New Yorkban zárt ajtók mögött tárgyalt - ezek voltak napirenden

Áder János köztársasági elnök a New Yorkban helyi idő szerint kedden megtartott klímavédelmi tanácskozáson azt javasolta António Guterres ENSZ-főtitkárnak, hogy világszerte bővítsék a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó kezdeményezésben részt vevő városok, tartományok, szövetségi államok körét - írja az MTI.

A köztársasági elnök az ENSZ-közgyűlés ülésszakán és a párhuzamosan rendezett környezetvédelmi tanácskozásokon vesz részt New Yorkban. Kedden - miután jelen volt az ülésszak általános vitájának ünnepélyes megnyitóján -, Áder János az esti órákban zárt ajtók mögött tartott klímavédelmi tanácskozáson szólalt fel. A szűk körű állam- és kormányfői megbeszélést António Guterres szervezte az éghajlatváltozás elleni küzdelem legégetőbb kérdéseiről. Az eszmecserén részt vett Theresa May, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Emmanuel Macron francia államfő, Erna Solberg norvég kormányfő, Stefan Löfven svéd miniszterelnök, a dán kormányfő, a dél-afrikai elnök, a kínai külügyminiszter.

A magyar köztársasági elnök az MTI-t tájékoztatva elmondta: a tanácskozást az tette jelentőssé és időszerűvé, hogy António Guterres álláspontja szerint Párizs "nem végállomás, hanem csak egy fontos megálló a klímavédelmi harcban". A világszervezet főtitkára a mostani tanácskozáson is emlékeztetett arra, hogy ha mindenki teljesíti a párizsi klímaegyezményben rögzített vállalását, a világ még akkor is nagyon messze van attól az áhított céltól, hogy a Föld felmelegedése csupán két fokkal emelkedjék. "Lehet, hogy három fok is lesz a Föld hőmérsékletének emelkedése, ez pedig nagyon nagy bajok előidézője lehet a tudósok szerint, és ezért további vállalásokra van szükség" - szögezte le az MTI-nek a köztársasági elnök.

Áder János tapasztalatai szerint az ENSZ-főtitkár szándéka és célja az, hogy ösztönözze a különböző államokat, köztük természetesen a legnagyobb károsanyag-kibocsátókat a további vállalásokra. A keddi eszmecsere arról is szólt, hogy melyik állam milyen módon, milyen új ötletekkel tud hozzájárulni a szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez.

Bővítsék a kört!

A köztársasági elnök kifejtette: "az én témám a szuverén állami szint alatti szereplők bekapcsolása. Ez jelent városokat, tartományokat, szövetségi államokat, amelyek nagyon komoly szerveződéseket kezdtek el az elmúlt években. A talán legjelentősebb kezdeményezések egyike a kaliforniai kormányzó, Jerry Brown nevéhez fűződik, Párizs előtt fél évvel alakult meg, s most már több mint egymilliárd lakót tömörít, különböző városok, illetve területek, tartományok tartoznak ehhez a szövetséghez. Résztvevői azt vállalták: 2050-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 80 százalékkal csökkentik, de van olyan résztvevő is, amely 95 százalékos csökkentést szeretne elérni."

Áder azt javasolta António Guterres főtitkárnak, hogy bővítsék a kezdeményezésben részt vevők körét, és ebben ő szívesen segítene is. Az államfő az MTI-nek hangsúlyozta: Közép-Európából Budapest az egyetlen város, amely tagja e szerveződésnek.

Áder a keddi tanácskozáson azt is felvetette: javasolni kellene, hogy a szerveződés résztvevői ne csupán 2050-ig szóló vállalást tegyenek le az asztalra, hanem az azt követő tíz évre is vázolják fel elképzeléseiket. "Ezzel ugyanis részben másokat is ösztönöznének, részben pedig közelebb kerülhetnénk a hőn áhított célhoz, hogy ne fűtsük fel a bolygónkat"- tette hozzá a magyar köztársasági elnök.

Erről volt még szó

Az MTI kérdésére, hogy milyen más témák kerültek szóba a zárt ajtók mögötti tanácskozáson, Áder azt mondta: megvitatták a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez szükséges komoly infrastrukturális beruházások finanszírozási lehetőségeit, az erdőtelepítések fontosságát, az esőerdők védelmének ügyét, esetleges nemzetközi programok finanszírozását, segélyprogramok elindítását.

Az MTI-nek arra felvetésére, hogy nehéznek látszik az Egyesült Államok nélkül hatékony klímavédelmet kialakítani, a keddi tanácskozáson pedig Washington nem is képviseltette magát, Áder hangsúlyozta: a konferencián is azt az álláspontot képviselte, hogy "ne azon sajnálkozzunk, hogy az Egyesült Államok kilépett a párizsi megállapodásból, hanem használjuk ki azt a lehetőséget, hogy ugyanakkor sok amerikai szövetségi állam és város - például éppen Kalifornia - nagyon is elkötelezett a párizsi megállapodás végrehajtása mellett".

A magyar államfő meglátása szerint éppen ezért ma van esély arra, hogy az Egyesült Államokban is - annak ellenére is, hogy a kormány kilépett a klímaegyezményből - az egyes szövetségi államoknak és városoknak sikerül megvalósítaniuk az előző elnök, Barack Obama kormányzata által vállalt klímavédelmi intézkedéseket.

Még lesz alkalom tárgyalni

Áder János elmondta: António Guterres ENSZ-főtitkár bejelentette, hogy 2019-ben újabb nemzetközi klímacsúcsot szeretne rendezni, ezúttal New Yorkban. "De ezt megelőzően még jó néhány alkalom lesz, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Az idén december 12-én például Párizsban lesz tanácskozás, előtte Bonnban tartunk klímavédelmi konferenciát, jövőre a lengyelországi Katowice látja vendégül az éghajlatváltozás miatt aggódó politikusokat" - tette hozzá Áder.

A köztársasági elnök kedden kétoldalú megbeszélést folytatott Raimonds Vejonis lett államfővel, szerdán délelőtt pedig - miután részt vesz a Bloomberg Globális Üzleti Fórumon - kétoldalú megbeszélést folytat Michael Bloomberggel, New York volt polgármesterével.

Szerdán délután az államfő az ENSZ Közgyűlés ülésszakával párhuzamosan rendezett magyar-dán vízügyi konferencián tart előadást.

(MTI Fotó: Bruzák Noémi)