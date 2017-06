Adóamnesztia: ekkorát változott az élet idén

Június végéig lehet adókedvezménnyel hazahozni a külföldön tartott jövedelmeket a legutóbbi adóamnesztia keretében. Az MTI által megkérdezett bankok szerint a mostani adóamnesztia iránt jóval visszafogottabb az érdeklődés, mint a stabilitási megtakarítási számla (smsz) esetében volt, amelynek keretében több mint kétezren közel 156 milliárd forintot mostak tisztára.

K. Kiss Gergely, 2017. június 29. csütörtök, 18:22

A legújabb adóamnesztia-szabályok 2017. január 1-jén léptek életbe, és kétféle lehetőséget kínálnak a külföldön szerzett jövedelmek tisztára mosására: az utólagos adófizetést és a részesedés kedvezményes megszerzését, amelyekkel június 30-ig lehet élni.

Az utólagos adófizetéssel a magánszemélyek 2016. június 30-ig megszerzett, le nem adózott jövedelmeiket legalizálhatják kedvezményes, 10 százalékos szja valamint önellenőrzési pótlék megfizetése fejében. Ehhez a pénznek június 30-ig az adóhatóság által erre a célra kijelölt banknál megnyitott bankszámlára kell kerülnie, amiből a hitelintézet vonja le az szja-t és a pótlékot, és állít ki egy igazolást arról, hogy a magánszemély - akiről nem továbbít adatokat az adóhatóságnak - teljesítette adókötelezettségét.

A külföldi részesedés kedvezményes megszerzése történhet ingyenesen és vételár ellenében is, előbbi esetben a részesedésszerzést be kell jelenteni az adóhatósághoz. Feltétel többek között, hogy a megszerzett tagi részesedés elérje a 10 százalékot, és amennyiben az átruházás nem ingyenes, a vételárat legkésőbb 2017. június végéig kiegyenlítsék.

Nem kapkodnak a lehetőség után

Az új adóamnesztiában hét bank működhet közre: az OTP, az MKB, az Erste, a Raiffeisen, az FHB, az UniCredit és a Gránit Bank. Az MTI által megkérdezett hitelintézetek szerint gyér érdeklődés tapasztalható az adóamnesztia iránt.

A Friedrich Wilhelm Raiffeisen Private Banking néhány nappal a határidő lejárta előtt úgy látta, habár a határidő közeledtével megnövekedett az igények száma, a jelenlegi konstrukciók iránt jóval kisebb érdeklődés mutatkozott, mint a korábbi smsz konstrukciónál. Egyértelműen látszik, hogy a két termék közül az utólagos adófizetés a népszerűbb lehetőség 60 igénylővel és összesen 7 milliárd forint feletti adóalappal. A kedvezményes részesedésvásárlás kapcsán egy tucat érdeklődőről számolt be a Raiffeisen.

Az UniCredit Bank is arról tájékoztatott, hogy az utólagos adófizetést és részesedés kedvezményes megszerzését lehetővé tevő speciális adózású számlát - összehasonlítva a smsz-szel - lényegesen visszafogottabb érdeklődés kíséri, és ebben különösebb élénkülést a számla igénybevételének utolsó napjaiban sem tapasztalnak.

Az FHB Banknál az utólagos adófizetési és a részesedési kedvezményes számlák aránya hozzávetőlegesen 80:20, az igénylők száma és a volumen sem közelíti még meg az smsz-nél tapasztalt értékeket - mondta Fodor Béla, az FHB Bank prémium ügyfélkapcsolati vezetője. Tapasztalataik szerint az ügyfelek és képviselőik gyakran pontatlan ismeretekkel rendelkeznek a jogszabályi háttérről és az igénybevétel lehetőségeiről, a konstrukció megvalósítása egyeztetéseket igényel a részletekről. Tekintettel a konstrukció szenzitivitására, az FHB Bank megfelelő körülményeket biztosít a tájékoztatásra és az ügyletek intézésére - közölték.

Kállay Andás, az Erste Bank Hungary Private Banking üzletágának igazgatója egy hete a bank közleményében arról számolt be, eddigi tapasztalataik alátámasztják korábbi várakozásukat, amely szerint a nagyon vonzó adóamnesztia-lehetőség hatására összpiaci szinten tízmilliárdok érkezhetnek haza június végéig.

Úgy vélte, a repatriálásnak vélhetően lökést adott az is, hogy a jövedelmüket eddig külföldre vivőknek egyre több bürokratikus akadályra kell felkészülniük, ráadásul a NAV hamarosan hozzáfér majd a magyar adózók külföldi számlaadataihoz a legtöbb nagy pénzügyi központ esetében, miután nemrég 65 országgal együtt Magyarország is csatlakozott az OECD adóegyezményéhez. Az igazgató szerint az Erste-csoport bécsi központjában is egyre inkább érződik, hogy a népszerű offshore-paradicsomokból egyre több pénz áramlik ide.

Az OTP Bank elhárította az érdeklődést. "Az OTP Bank az ügyfelek kiszolgálását ebben az ügyben is a törvényben meghatározottak szerint végzi, és áll az érdeklődő, valamint a szolgáltatás igénybe vevő ügyfelek rendelkezésére, de az ügyletek részleteivel kapcsolatban nem tudjuk segíteni a munkáját" - közölték.