Adócsökkentést javasolnak fideszes képviselők

Kezdeményezte a Braille-nyomtató és Braille-kijelző áfájának 27-ről öt százalékra csökkentését két fideszes országgyűlési képviselő, Nyitrai Zsolt és Tapolczai Gergely.

Domokos Erika, 2017. október 15. vasárnap, 11:56

Ajánlom

Nyitrai Zsolt, aki a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott tisztségét is betölti, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában a látássérültek (a fehér bot) nemzetközi napja alkalmából tartott budapesti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a látássérült embereknek fontos áfacsökkentésért módosító javaslatot nyújtottak be Tapolczai Gergellyel az áfatörvényhez - írja az MTI.

Az áfacsökkentés 2018. január 1-jétől lépne hatályba. Az áfacsökkentés jelentős segítséget nyújthat a vak és gyengén látó embereknek, akik ezeket az eszközöket használják - mondta Nyitrai Zsolt.

Magyarországon 86 ezer ember vak, illetve gyengénlátó. A vakok száma több mint 9 ezer, több mint 73 ezren gyengén vagy alig látnak, és több mint 3 ezer siketvak él az országban.

A kormány stratégiai partnerként kezeli a jövőre alapításának 100. évfordulóját ünneplő Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét (MVGYOSZ). Ezt mutatja az is - tette hozzá Nyitrai -, hogy míg a szervezet költségvetési támogatása 2010-ben 97 millió forint volt, 2017-ben ez az összeg már 195 millió.

Nagy Sándor, a MVGYOSZ elnöke fontosnak nevezte, hogy a kormány több szinten is érdemi párbeszédet folytat a vakokat és gyengénlátókat képviselő szervezettel. A vak emberek információhoz jutásában szinte nélkülözhetetlen a pontírás, ezzel tudnak újságot, könyvet olvasni, az országban élő siketvakok számára pedig szinte kizárólagos információs forrás a pontírás.

Véleménye szerint az áfacsökkentés nagyon kedvező lenne, hiszen így azok is hozzájutnának ezekhez a nélkülözhetetlen eszközökhöz, akik eddig nem tudtak. A költségvetési támogatás emelkedése is nagyon fontos a szövetség számára, mivel sok szolgáltatást nyújtanak a vakoknak és gyengénlátóknak. Példaként említette a saját nyomtatású Braille-kiadványokat, kottákat, a Braille-könyvtárat, valamint a vakvezetőkutya-képzést.

Tapolczai Gergely (Fidesz) siket országgyűlési képviselő jelelve osztotta meg gondolatait a sajtótájékoztatón. Kiemelte: a Fidesz-KDNP mindent megtesz azért, hogy elősegítsék a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét, erre a célra jövőre 260 millió forintot fordítanak, 100 millió forinttal többet, mint idén.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1969-ben nyilvánította október 15-ét a fehér bot nemzetközi napjává, a vakok világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, és segítsék társadalmi beilleszkedésüket.A nyitókép forrása: MTI/EPA/Saul Martinez