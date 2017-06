Amerikai befektetőkre vár Magyarország

Magyar befektetési fórumot szervezett a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a Bloomberg New York-i irodaházában. Az IBM díjat kapott a magyarországi jelenlétéért - derül ki az állami szervezet közleményéből.

Szabó Dániel, 2017. június 15. csütörtök, 10:07

Mintegy 100 amerikai üzletember vett részt június 13-án kedden a Building the Economy of the Future: Central Europe in a Post-Brexit World című rendezvényen, ahol bemutatták be a közép-európai, és ezen belül a magyarországi befektetési környezetet. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Bloomberg Government és a New York-i Magyar Főkonzulátus által szervezett konferencián többek között arról volt szó, hogyan is válik Közép-Európa termelésiből innovációs központtá.

A magyar kormány stratégiája szerint Magyarországot Európa egyik termelési központjává fejlesztette, melynek érdekében a kontinens egyik leginkább befektetőbarát gazdasági környezetét hoztuk létre. Többek között ezt az új, rugalmas munka törvénykönyvével, valamint a német mintára bevezetett duális képzési rendszerrel értük el. A következő lépés a kutatás-fejlesztés támogatatásával az Invented in Hungary-típusú beruházások ösztönzése lesz - mondta Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár.

Az idén először adták át a HIPA által alapított "Chain Bridge Budapest Award"-ot: az idén az IBM-et választotta a szakmai zsűri, mivel az elmúlt időszakban magyarországi beruházásaival és tevékenységével jelentősen hozzájárul hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. A technológiai cég áprilisban fejlesztőközpontot nyitott Budapesten.