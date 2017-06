Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Annyira meleg van, hogy hűteni kell a lakótelepeket

Hűti a síneket és a lakótelepeket a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt - mondta az InfoRádióban Dorogi Gabriella.

Az ÁNTSZ által elrendelt, hétfő éjfélig tartó másodfokú hőségriadójához a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-nek is csatlakoznia kellett. Ez azt jelenti csütörtök reggel 6 órától haváriát rendeltek el.

Húsz locsolóautóval dolgozunk, napközben a lakótelepeket, a sűrűn lakott városrészeket hűtjük, éjszaka pedig a nagyforgalmú fő- és tömegközlekedési utakat. Ha BKV szükségét látja, meghatározott útvonalakon megrendelheti a vágányzónák hűtését. Ez tegnap és ma is megtörtént. A dolgozók, ahogy télen meleg teát, most is kapnak védőitalt, hűtött ital formájában - mondta Dorogi Gabriella a rádióban.

