"Anyukám nyugdíj után ment külföldre dolgozni"

Egyre gyakrabban hallani, hogy egyre több magyar gondolkodik azon, hogy külföldön vállalna munkát. A kérdés nagy indulatokat váltott ki olvasóinkból.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 26. hétfő, 13:14

Egy friss felmérés szerint mintegy 1,2 millió magyar tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát. A Publicus adatai azt is elárulják, hogy a fiatalok körében különösen magas, majd' 40 százalékos ez az arány, ami nagyjából 530 ezer főt jelent. Ők egyébként leginkább az alacsony fizetéseket, a bizonytalan jövőt, és a hazai közélet viszonyait említik okként.

A megkérdezetteknek átlagosan majdnem hat közeli (5,4 fő) családtagja, vagy ismerőse vándorolt külföldre az elmúlt pár évben és lényegében ugyanennyien (5,6 fő) vállalnak tartósan munkát külföldön.

Megkérdeztük az olvasóinkat is, hogy ők gondolkodtak-e már azon, hogy külföldön vállaljanak munkát.

Először az utca emberét kérdeztük meg, ennek eredményeit itt tekinthetik meg:

A kérdést a Facebook-oldalunkon is feltettük, ahol a válaszadók 83,7 százaléka szavazott arra, hogy bizony felmerült benne a lehetőség. Ferenc például azt írta, hogy "Nem gondolkodtam soha, hogy külföldön valaljak munkát jó vagyok itt ahol vagyok Münchentől nem messze " Gyula itt még nem tart, de már tervez: Spanyol jövőre!! - írta. Péter hasonló cipőben jár, ő csak annyit írt, hogy "sajnos egyre gyakrabban..."

Gábornak ez nem kérdés: "Nem, nem kellett rajta gondolkoznom. Mutatták az utat én meg gyorsan megtaláltam az irányt. Olyan jó lenne, ha magatokra zárnátok végre azt az ajtót és lehúznátok a vasfüggönyt majd lekapcsolnátok a villanyt végre örökre. Tiszta pandorum lett az a hely, zombikkal, kanibálokkal." (Romlik a helyzet - már a munkaadóknál is betelt a pohár.)

Egy másik Péter is hozzászólt a témához: "Igen ,de akkor meg komunismus vol...HAHA..Es kulfoldi gyakorlat nem art es masodik nyelv sem..." Éva és Béla a korát hozta fel indokként, hogy miért maradt még: "csak tizessel lennék fiatalabb", illetve "Csak az a baj hogy már 70 multam." Rita szerint ugyanakkor: "ez nem kor függő, hanem elhatározás kérdése.. Anyukám nyugdíj után ment külföldre dolgozni.."

Természetesen nem mindenki gondolkodik a távozáson. Feri például azt írta, hogy "havi 130 ezer forintot keresek! Ebből kell megèlnem! Voltam 2 èvig külföldön, de nem vonzott a több pènz! Szeretem a hazámat, szeretek itt èlni! Inkább szükölködöm de itthon vagyok!!!!"

Zoltán szerint "azért akartunk az unióhoz tartozni hogy szabadon utazhassunk szabadon vállalhasunk munkát Európa bármelyik országában szabadon dolgozhassunk Most az ellenzék és a hozzájuk tartozómédiák ezt róják fel az Orbánkormány hibájának Ha a magyaremberek élnek ezekkel a jogukkal Kérdezem én önök szerint normálisak az olyan emberek Akik képesek a saját jólfelfogott érdekük ellen lenni Csak azért hogy ellent mondjanak a gyűlölt kormánynak és Orbán Viktornak."

Csaba reagál erre, mint írta "Azért "is", meg azért is, hogy okafogyottá váljon elmenni innen. Az viszont nagyon durva, hogy 2017-ben, az EU-n belül politikai okok is szerepet játszhatnak az elvándorlásban."

László is kifakadt: "Miről írsz embeeer!? Az embereknek a hazugsággal a korrupcióval a egészségügy helyzetével a megélhetésükkel van bajuk. Azzal, hogy még az oligarhák lopnak, dőzsölnek, Makaoba járnak milliárdos magángépen kaszinózni, ők meg güriznek és még egy belföldi nyaralásra sem tudnak elmenni. Sokaknak a rezsi kifizetése is nehéz. Lakáshoz jutás, csak álom számukra. Nem sorolom tovább, mert a facebooknak új szervert kellene venni, ha az összes trógerságot leírnám."

Egy másik Zoltán szerint "Ez marhaság. Nekem szakmunkás ismerőseim vannak kint. Az egyik például a Jawat rögtön lecserélte egy Hondára és 2-3 hónap múlva már egy 1250-es BMW-t vett. Úgy látszik azért van miből. Ja, és ha leteszi a melót folyamatosan utazgat. Mert megteheti." Marianna ehhez kommentált: "Ott a minimálbér is jóval magasabb! Nekem több szakmunkásismerős dolgozik Angliában, Írországban, Németországban..., előrébb vannak, mint aki itthon maradt. Mindenki szabad belátása szerint dönt!"

Ön megy vagy marad?

