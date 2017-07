Arcfelismerő rendszert vezetnek be a bécsi repülőtéren decembertől

Az európai terrortámadások miatt a Bécs közelében fekvő schwechati repülőtéren decembertől bevezetik a biometrikus arcfelismerő rendszert, amellyel a schengeni térségen kívülről érkező utasokat fogják vizsgálni - írta a Kurier című osztrák lap szerdai számában.

Az új E-gates elnevezésű rendszerrel ellenőriznek mindenkit, aki például az Egyesült Államokból, Egyiptomból vagy Törökországból utazik be Ausztriába, vagyis még az osztrák állampolgárokat is megvizsgálják. Az arcfelismerő rendszert októberben kezdik el kiépíteni és decembertől élesítik.

"Hatékonyabb és gyorsabb vizsgálatra lehet majd számítani" - mondta Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter a Kuriernak adott interjújában. Kijelentette: a schwechati repülőtér a világ egyik legbiztonságosabb légikikötője. (Menesztik az ukrán Boriszpil reptér igazgatóját - mert nem írt alá egy veszteséget termelő szerződést.)

Sobotka arra is emlékeztetett, hogy jelenleg uniós szinten tárgyalják a belépést és kilépést vizsgáló rendszer bevezetését, amely rögzítené az idegen országban eltöltött tartózkodási időt és a helyszínt. Arról is beszélt, hogy a jövőben nem csak a nem schengeni övezetből érkezőket vizsgálnák ilyen módon, hanem minden beutazót és ellenőriznék a buszon vagy vasúton érkező utasokat is.

A schwechati repülőtér vezetőjének tájékoztatása szerint évente 150 millió és 200 millió euró közötti összeget fordítanak biztonsági intézkedésekre, amely a repülőtér költségvetésének negyede. Az ellenőrzés szigorítására további százmillió eurót szánnak majd.

Jelenleg a schwechati repülőtéren kétezren teljesítenek biztonsági szolgálatot, köztük 500 rendőr, és 50 egykori rendőr, valamint katona járja körbe a területet segway-jel, 16 keresőkutya kutat drogok, készpénz vagy robbanószer után.

Nyáron naponta 90 ezer utas fordul meg a bécsi repülőtéren, 25 ezer kést foglalnak le, és évente 450 alkalommal zárják le a repülőteret elhagyott bőrönd vagy bombariadó miatt.

Wolfgang Sobotka belügyminiszter már korábban benyújtotta a parlamentnek azt a törvénytervezetet, amely alapján a terrorizmus elleni harcban lehetővé tennék az országhatárokon áthaladó járművek rendszámának és adatainak regisztrációját, valamint azok későbbi felhasználását. Továbbá a magáncélú és az autópályákon, a pályaudvarokon és a repülőtereken használt kamerák által rögzített videofelvételeket is felhasználhatóvá tennék a büntetőeljárás során.