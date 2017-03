Aszódi Attila: Paks 2 nagyobb sebességbe kapcsolhat

Az idei január is megmutatta, hogy szükség van új kapacitásokra a magyar villamosenergia-rendszerben, mégpedig olyanokra, amelyek függetlenek a külső időjárási hatásoktól – mondta Aszódi Attila paksi bővítési biztos a Hungarian Energy Investors Forum 2017 konferencián.

A villamosenergia-fogyasztás évről évre nő, ezért energiatakarékossági beruházásokra szükség van, de ezek nem váltják ki az új erőművi beruházásokat. A klímavédelmi megfontolások miatt is szükség van atomenergiára, és csak így biztosítható az olcsó energia előállítása - mondta Aszódi Attila, a Paks 2 bővítés kormánybiztosa.

Először 2008-ban született országgyűlési határozat a paksi bővítésről, ezután jött létre az államközi szerződés Magyarország és Oroszország között. Magyarán a döntés a kormányokon átívelő folyamat volt. Paks 2 engedélyezése nemrégen kapott zöld utat Brüsszelben. Jelenleg két nagy nagy engedélyezési folyamat - a környezetvédelmi és a telephely-engedélyezés - folyik, ezt követjeti a létesítési engedély benyújtása. Ez alapján kezdődhet meg a erőmű építése. Az üzembe helyezéshez újabb engedélyekre lesz szükség.

Mindent figyelembe kell venni!

A környezetvédelmi eljárás két évig zajlott. Jelenleg a másodfokú eljárások folynak, a várakozások szerint idén tavasszal megszülethet a másodfokú engedély. A telephely-engedélyezés célja, hogy feltárja, milyen hatások érhetik a környezetéből az erőművet, biztonságos-e a megépítése az adott helyen. Jelenleg ezek az engedélyezések is folynak, amelyekben értékelni kell a természeti és az emberi veszélyforrásokat is - mondta Aszódi Attila.

Alkalmas lehet a hely

Az új blokkok esetén a természeti eseményeket százezere évre kell vizsgálni, míg az emberi esetekben 10 millió évente egyszer erőforduló eseményeket is értékelni kell. Vizsgálták az ipari, katonai balesetek valószínűségével, a Duna alacsony vízállásával vagy éppen a földrengésveszéllyel járó kockázatokat, a globális éghajlatváltozást, a meteorológia kockázatokat. Aszódi szerint a telephelyengedélyt is idén tavasszal adhatja ki az Országos Atomenergia Hivatal. A kormánybiztos szerint a kiszemelt terület megfelelő, alkalmas az újabb blokkok építésére.

A magyar kormány várta, hogy az Európai Bizottság is zöld utat adjon a projektnek - ez a héten megtörtént, amikor a versenyjogi eljárás is lezárult. Aszódi Attila szerint a bizottság is kimondta, hogy a Paks 2 állami támogatás nélkül is működtethető az építés után. A projekt megkapta a zöld lámpát, így az előkészítés nagyobb sebességbe kapcsolhat - tette hozzá Aszódi Attila.