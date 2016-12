Átalakulhat a marketing

Alapvetően átalakultak az elmúlt években a fogyasztói szokások, az információgyűjtés és a vásárlás módja, amihez alkalmazkodniuk kell a vállalkozásoknak is. A változások új lehetőségeket és komoly kihívásokat is hoztak, amelyekre a hazai marketing gyakorlatoknak is érdemes reagálni, és nem csak a karácsonyi szezon hajtásában.

Még bő egy évtizede is, ha valaki egy televíziót akart vásárolni, akkor valószínűleg a legközelebbi elektronikai áruházban kezdte a felderítést, esetleg tévéreklámból tájékozódott, vagy egy magazinból. Az utóbbi néhány évben alapjaiban változott meg a helyzet, a fogyasztói tudatosság erősödésével és persze a technikai lehetőségek bővülésével ma már itthon is internetes fórumokon, webáruházak oldalain, közösségi médiában, árösszehasonlító felületeken, teszteket közlő portálokon egyaránt keresik a hasznos információkat, és a kereskedők sokkal felkészültebb vásárlókkal találják szemben magukat.

Maga a vásárlási folyamat is teljesen megváltozott, hiszen előfordul, hogy a neten kiszemelt terméket végül a fizikai üzletben veszik meg, és persze ennek a fordítottja is, egyre többen pedig a mobileszközök nyújtotta lehetőségekkel is élnek, ha vásárlásra kerül a sor. Ez akár azt a helyzetet is eredményezheti, hogy a vevő a fizikai boltban a termék megvizsgálása, az értékesítők kikérdezése után még ott a helyszínen, a mobilkészülékén keresztül egy másik, esetleg olcsóbb árat kínáló kereskedőtől veszi meg a szóban forgó terméket.

Minél több csatorna, annál jobb

Az omnichannel - vagyis minden csatornát használó - megközelítés jelentőségét mutatja a Fluent nevű marketingmegoldásokat fejlesztő cég kutatása, mely szerint a kereskedőkkel 10, vagy annál több felületen kapcsolatba kerülő amerikai fogyasztók 47 százaléka hetente legalább egyszer vásárol valamit kedvenc áruháza webshopjában, míg az 1 és 4 közötti csatornát használók körében csak 21 százalék ez az arány.

Egy másik kutatás pedig a közösségi média jelentőségére mutatott rá, a felmérés szerint a kereskedők közösségi felületen keresztüli kommunikációja hatására a válaszadók 29 százaléka próbált ki egy új márkát vagy terméket.

A sok platform - fizikai üzlet mellett weboldal, mobilra optimalizált site, mobil applikáció, online áruház, közösségi médiás jelenlét, stb. - számos új lehetőséget kínál a vállalkozások számára, hogy kapcsolatba kerüljenek a fogyasztókkal, ám egyben jelentős kihívás is. Egyrészt célszerű minél több csatornát használni a célközönség megszólításához, másrészt meg kell oldani, hogy a különböző platformokon futó kampányokat, a megjelenő üzeneteket hatékonyan, integráltan lehessen kezelni, és persze az sem árt, ha mindezt költséghatékonyan lehet megtenni.

Olyan kérdésekre kell választ találnia a menedzsmentnek, mint hogy az adott fogyasztó megszólításához melyik a legjobb csatorna, melyik platformra érdemes többet, esetleg kevesebbet költeni, hogyan lehet a különböző rendszerekből - CRM, logisztikai, vállalatirányítási, stb. - és felületekből érkező adatokból hatékony, az értékesítési folyamatot támogató információkat előállítani, ráadásul meglehetősen gyorsan, hogy azonnal lehessen reagálni a változó piaci helyzetre.

Komoly kihívás az is, hogy az egyes csatornák közötti váltást (például fizikai boltban érdeklődés, majd mobil felületen lebonyolított tranzakció) is gördülékenyen, információ vesztés nélkül bonyolíthasson le a vásárló, mintha ugyanazt a folyamatot folytatná.

"Komoly kihívást jelent a hazai marketing szakemberek számára is, hogy magas szinten testreszabott, releváns üzeneteket juttassanak el a fogyasztóknak, és lehetőség szerint minél nagyobb tömeghez. Ez meglehetősen időigényes, ráadásul igen költséges feladat, emellett a hagyományos ügyfélkapcsolat menedzsment eszközök, valamint a marketing tevékenység automatizálását célzó megoldások általában nem teszik lehetővé, hogy valós időben tájékozódjanak arról, hogy mire van igényük a potenciális vásárlóknak. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a napjainkban használt vállalati rendszerek gyakran elkülönülten működnek, lehetetlenné téve, hogy a kampányokról, ajánlatokról döntő szakemberek összesítve láthassák azokat az információkat, amelyekre szükségük van a legjobb lépések megtételéhez. A szeparált rendszerek a fogyasztókkal történő sokcsatornás kapcsolattartást is megnehezítik" - mutatott rá Arany János, az SAP Hybris szektorvezetője.

Hatékonyabb eszközt kaptak a marketingesek

A szoftvercég új megközelítést választott annak érdekében, hogy hatékonyabb eszközt adjon a marketing szakemberek kezébe. Egy olyan eszközkészletet biztosít számukra, amivel felmérhetik a fogyasztói igényeket, azonnal reagálhatnak azokra, és testreszabott módon, minden csatornán kapcsolatba kerülhetnek a potenciális ügyfeleikkel.

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a vállalkozás és fogyasztói közötti kapcsolattartásra szolgáló csatornák mindegyikéről érkező, az adott ügyfélre vonatkozó információkat integráltan kezeljék. Képes meghatározni a fogyasztói magatartást akár rejtett tendenciák felismerése révén, segítségével pedig az üzleti lehetőségeket bővítő mikroszegmenseket és kisebb célközönségeket lehet azonosítani és megcélozni.

"Ennek köszönhetően valós idejű információk állnak rendelkezésre, így a lehető leghatékonyabb módon lehet felhasználni a marketing erőforrásokat, azonnal lehet reagálni a fogyasztói kérdésekre, megjegyzésekre és persze a felmerülő igényekre is, miközben számottevő mértékben felgyorsulnak a vállalaton belül a marketing folyamatok" - hangsúlyozta Arany János. A megoldás ráadásul a prediktív elemző algoritmusnak köszönhetően nem csak a fogyasztók aktuális igényeinek kiszolgálásában képes segíteni, de a vállalkozások jövőre vonatkozó döntéseinek meghozatalakor is hasznos eszköznek bizonyulhat.