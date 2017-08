Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autóipari óriás építhet gyárat Magyarországon - ezt bukják a szomszédban

A világ egyik legnagyobb járműalkatrész-gyártója, a Magna állítólag már építési engedélyt is kapott arra, hogy Magyarországon építse fel új autófesték-gyárát. A szlovén sajtóban már temetik a helyi gyárlétesítést, a magyar helyszín viszont még nem ismert, csak találgatások vannak.

Úgy látszik kifutottak a türelmi időből a szlovén hatóságok, miután május óta húzódik több szükséges környezetvédelmi engedély kiadása a Magna-Steyr International helyi gyárépítéséhez. A kanadai-osztrák tulajdonban lévő autóipari alkatrészgyártó és beszállító még márciusban jelentette be, hogy a Maribor melletti Hoce-Slivnica-járásban létesítene egy új gépjárműfestékekkel foglalkozó üzemet, azonban azóta egyetlen kapavágást sem ejthetett a kanadai-osztrák óriásvállalat.

Eredetileg július elsejére ígértek döntést a környezetvédelmi hatóságok az építés jóváhagyásáról, azonban ez csak augusztus 10-ére történt meg. Az eddig megadott engedélyeket viszont megfellebbezték az illetékes minisztériumnál azok a környezetvédő szervezetek, amelyek az eredeti eljárást is kérvényezték. Azonban egyelőre nem biztos, hogy valóban megtámadták a jóváhagyást, így ha péntekig hivatalosan nem tennék ezt meg az érintettek, megkezdődhet az építkezés. Ha mégis megtörtént ez, akkor akár a legfelsőbb bíróságig is elmehetnek.

A Vecer portál információi szerint, a Magna International már nem szorul arra, hogy kivárja a hosszas procedúra végét - ugyanis a minisztérium után a legfelsőbb bírósághoz fordulhatnak a környezetvédők -, hanem már van egy b-terve. Azt a cég képviselői korábban már elismertek, hogy készek Magyarországra költöztetni a beruházást.

Most azonban sajtóértesülések szerint már egy részleges építési engedéllyel is rendelkeznek. Pontos információt a magyar helyszínről egyelőre nem tudni, a Radio Slovenijára hivatkozva több forrás is azt írja, hogy Zalaegerszeg lehet a befutó.

A Magna a tervek szerint 2018 őszén már megkezdené a gyártást a festékgyártó és festőüzemben. Ráadásul piaci nyomás is van a beszállítón: júniusban megállapodtak a BMW-vel, hogy náluk gyártják majd az új BMW 5-ös széria hibridjeit. Azonban a cég jelenlegi gyártókapacitása mellett teljesíthetetlen lenne a szerződés, mivel az év elején pedig a Jaguarral kötöttek hasonló beszállítói szerződést.

Magyarországon viszont nem lenne hasonló problémája a cégnek. Ugyanis itthon gyorsított eljárásban - részben a környezetvédelmi engedélyezést - kihagyva is elkezdhetik az építkezést. Ehhez elsősorban a kormánnyal kellene megegyezniük arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítsák a projektet.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html