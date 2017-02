Autósok, figyelem! - Büntetés jöhet, ha nincsenek meg ezek a papírok

A közúti rendőri ellenőrzéskor az érvényes kgfb meglétének igazolására a szerződés hatályba lépte után két hónappal nem elég a biztosítási kötvény felmutatása. Az autósnak még az aktuális díjbefizetési csekk bizonylatát vagy egyéb, díjfizetést igazoló dokumentumot is magánál kell tartania. Mindezek ugyanakkor kiválthatóak - hívja fel a figyelmet az origo.hu.

A portál egyik olvasója írt arról, hogy közúti ellenőrzéskor nem fogadták el önmagában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) a biztosítási kötvényét igazolásként, noha volt érvényes szerződése. Azt is nehezményezte, hogy külföldi autóútja előtt miért kell neki külön "könyörögni" a biztosítójánál, hogy küldjék el neki a zöldkártyát. Panaszai kapcsán az origo.hu, a felügyeleti szervhez, a Magyar Nemzeti Bankhoz fordult.

A kgfb-ről szóló törvény szerint a biztosító jellemzően a kötvény megküldésével jelzi, hogy létrejött a biztosítási szerződés. Kevesen tudják viszont, hogy ez a papír önmagában csak a biztosító kockázatvállalásának első 60 napjában igazolja, hogy van érvényes kgfb-szerződésünk

- mondta Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője. Ha nincs kötvény, az első 60 napban e célra a biztosítási ajánlat ügyfélnél található példánya is megfelelő lehet igazolásra - ám csak akkor, ha a biztosító és az ügyfél is megfelelően rögzítették azon a jogszabály által előírt adatokat.

Több igazolás is kellhet a kötelezőhöz igazoltatáskor

A kgfb-díj befizetését az ügyfél a befizetett csekkszelvénnyel, az utalásról szóló bizonylat másolatával vagy pedig a biztosítótól automatikusan erre kapott igazolással bizonyíthatja.

A szóvivő szerint a lényeg, hogy legyen nálunk egy dokumentum, ami a díjfizetést - és így a biztosítás fedezettségét - igazolja - mondta a szóvivő. Átutalásnál célszerű kinyomtatni és magunknál tartani a díjfizetést igazoló dokumentumot. Ilyenkor fontos az is, hogy az utalási bizonylaton pontosan ott legyen azon időszak dátuma is (vagyis mondjuk a következő fél év), amire befizettük a pénzt.



A biztosítói szerződés kezdete utáni 60. naptól tehát már nem elég önmagában a szerződés megkötését igazoló dokumentum (például kötvény). Emellé egy, az adott időszakra vonatkozó díjfizetésről szóló bizonylatot is a járműben kell tartanunk. Ezt a két (szerződési, illetve díjfizetési) igazolást egyetlen papírral is kiválthatjuk. Binder szerint ez lehet a nemzetközi zöldkártya vagy egy olyan - megfelelő tartalmú - biztosítós igazolás, amelyet az aktuális díj befizetését követően küld ki biztosítótársaságunk. Ezeken együtt szerepel nemcsak az, hogy van biztosítási szerződésünk, de a kifizetett biztosítási időszak dátuma is.

A másik említett biztosítós igazolást a biztosítók ügyfélkérésre is kiküldhetik, de a gyakorlatban ezt jellemzően azok az ügyfelek kapják, akik nem a csekkes díjbefizetést választották. Mindezeken felül a különböző hatósági (például rendőrségi, bírósági) eljárásoknál, illetve más biztosítónál a kárrendezésnél a megszokottnál több adatot tartalmazó kgfb-fedezetigazolásra is szükség lehet. Ezeket a biztosítók külön kérésre állítják ki.