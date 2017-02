Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autósok figyelem! Ehhez nincs joga a közút fenntartójának

A kátyúk miatt növekvő számú kár megtérítését a közút fenntartója nem tagadhatja meg pusztán arra hivatkozva, hogy ez a tél zordabb volt a korábbiaknál - mondta Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke.

A hirado.hu cikke szerint most különösen kell ügyelni arra, hogy az útviszonyoknak megfelelően vezessünk, mert a hideg miatt több a kátyú.

Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke szerint az autósoknak a kisebb vizes foltokat is ajánlott elkerülni, mert ezek veszélyes kátyúkat rejthetnek.

Mindkét szakember felhívta a figyelmet, hogy ha az autó megsérül, akkor a káreseményt dokumentálni kell. Fényképet kell készíteni a gödörről, és érdemes valahogy érzékeltetni a méretét is, például egy tollat tenni mellé, és azzal együtt lefotózni. Hasznos, ha van tanú és - főleg nagyobb kár esetén - rendőrt is lehet hívni, de ezek nélkül is megállhat a panasz a közút fenntartónál.

Papp Lajos szerint ma már túl vagyunk a "vad korszakon", és a fenntartók ma már viszonylag gördülékenyen bonyolítják a kárrendezést, amely kiadásokra jellemzően van biztosításuk. A kárösszegek általában néhány tízezer forintosak, a leggyakrabban a gumik és a felnik sérülnek, de előfordulnak sokkal komolyabb, akár totálkáros esetek is.