Autósok, figyelem! Fontos változás jön a Nyugatinál!

A budapesti Nyugati téri felüljáróhoz kapcsolódó gyalogos híd bontási munkái miatt korlátozzák a forgalmat hétfőtől tíz éjszakán át: éjszakánként a Nagykörútról egyik irányból sem lehet a Váci útra kanyarodni, és a Nyugati téri parkolóba sem lehet behajtani.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bontási munkákat 23.50 és 4 óra között végzik.

A BKK a Szent István körúti balra kanyarodás helyett a Teréz körút-Podmaniczky utca-Bajcsy-Zsilinszky út-Nyugati téri felüljáró kerülőútvonalat, míg a Teréz körút felől a Podmaniczky utca-Ferdinánd híd útvonal igénybevételét ajánlja a Lehel tér felé közlekedőknek. (Fordítva ül a lovon Budapest vezetése?)

A lezárás miatt a 914-es, és 914A, a 923-as, a 931-es, a 934-es, a 950-es és 950A éjszaki buszok nem térnek be a Nyugati téri állomásra.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy a 3-as metró felújításával kapcsolatban is érvényben lesznek korlátozások, több kereszteződésben is sávszűkítésre kell számítani.