Autósok figyelem: hatalmas változások jöhetnek a magyar utakon

Látványosan nőhet az alternatív üzemanyagot használó járművek száma a magyarországi utakon a következő években - írja a csütörtöki Világgazdaság.

Legalább 24 ezer sűrített földgázzal (CNG) hajtott személyautó közlekedik majd Magyarországon 2020-ban, holott 2015 végén az ilyen személyautókból még 2 ezer sem futott az ország útjain - írja a lap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) előrejelzését alapul véve. Számuk az előrejelzések szerint 2025-re 187 ezerre, 2030-ra pedig 284 ezerre nőhet.

Tisztán elektromos személyautóból 2020-ban mintegy 21 ezer közlekedhet Magyarországon. Számuk 2015-ben még csak bő 300 volt a magyar utakon. Ezekből a járművekből 2025-ben várhatóan több mint 81 ezer lesz hazánkban, míg 2030-ra számuk eléri a mintegy 182 ezret. (Tegnap már volt egy meghökkentő fordulat a magyar autópiacon.)

Az adatok az NFM azon programjából származnak, amely felmérte az alternatív üzemanyagok várható terjedését Magyarországon - írja az MTI.

Az NFM prognózisa szerint míg például CNG-kútból 2015-ben 8 nyilvános és 15 privát működött, addig számuk 2020-ban már várhatóan 62 lesz. A normál áramtöltő pontok száma pedig a 2015-ös 114-ről öt év alatt 2100-ra emelkedhet.

Az NFM azzal is számol, hogy Magyarországon megjelenik a gáz cseppfolyósított változta, az LNG is. E projekt keretében jönne létre az LNG-tankolás lehetősége a Csepeli Szabadkikötőben, 2025-re pedig lehetne már LNG-t tankolni például Komáromban, Baján és a gönyűi, valamint három balatoni kikötőben is - írja a Világgazdaság.