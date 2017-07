Autósok, figyelem! Így spórolhatnak sok pénzt!

Az autósok 18 százaléka még mindig a téli gumiszettel közlekedik, ami nem csak a balesetveszélyes, de a költségeket is jelentősen megnöveli – derül ki a Vredestein felméréséből.

2017. július 20.

Csaknem minden ötödik autós még mindig a téli gumijával közlekedik, ami viszont jelentősen roncsolja a hideg időjárásra tervezett abroncsokat és számos kockázattal jár - áll a Vredestein felmérésében.

A magas hőmérsékleten akár 15 százalékkal is megnőhet a fékút, az autók kormányozhatósága pedig drasztikusan romlik. A fokozott veszély mellett magasabb költségekkel is számolni kell, hiszen a gumik gyorsabb kopása mellett az üzemanyagköltségek is nőnek, akár 15 százalékkal is.

A nyári gumik esetében is figyelni kell néhány apróságra a biztonságos közlekedés érdekében. A megfelelő légnyomás beállításával kímélhetők az abroncsok. Hosszabb út előtt viszont érdemes gumishoz elvinni az autót, ahol a gumik állapotát is ellenőrzik.

Az autósok fele úgy gondolja, hogy téli gumival biztonságos nyáron közlekedni, miközben a veszélyek ugyanakkorák, mint télen nyári gumi használata esetén.

A válaszadók 31 százaléka nem tudja, mi a kerékcsere helyes menete. Ha erre kényszerül, a következő lépéseket kövesse: autó rögzítése, elakadás jelzése, kerék lelazítása, pótkerék kivétele, kocsi megemelése, kerék leszerelése, pótkerék felszerelése, kocsi leengedése, kerék meghúzása, elpakolás, 50 km után ellenőrzés elvégzése.