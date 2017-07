Az Alkotmánybíróságon támadta meg a civil törvényt az LMP

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól az LMP abban a beadványban, amelyet a párt társelnöke kedden nyújtott be a testülethez.

Papp Zsolt, 2017. július 11. kedd, 10:41

Ajánlom

Hadházy Ákos a hatvan képviselői aláírással támogatott kérelem beadása előtt azt mondta, hogy a jogszabály nem az átláthatóságot segíti, hanem ehelyett egy "narancssárga csillaggal jelöl meg bizonyos szervezeteket". A politikus szerint a törvény nem teljesíti a jogbiztonság feltételeit, mert nem határozza meg egyértelműen, hogy mit jelent a külföldről érkező támogatás - írja az MTI.

A jogszabály diszkriminatív is, mert nem vonatkozik a sport-, a párt és az egyházi alapítványokra - jelentette ki, hozzátéve, a törvény a véleménynyilvánítás szabadságát is veszélyezteti. Hadházy Ákos a törvényben kilátásba helyezett szankciókat, például a civil szervezetek feloszlatásának lehetőségét is indokolatlannak és alkotmányellenesnek nevezte.

Ferenczi István, az LMP országos elnökségének tagja azt mondta, hogy a "megbélyegző" jogszabály hatalomtechnikai szempontból jó lehet a Fidesz-KDNP számára, de rövid, közép és hosszú távon is káros az országnak. A módosítás azokat a szervezeteket is megbélyegzi, amelyek az államtól vesznek át feladatokat, ahogy azokat is, amelyek felhívják a figyelmet a hatalmat gyakorlók gyengeségeire, tévedéseire - tette hozzá.