Az amerikai külügy helyretette a magyar kormányt

Az amerikai kormánynak "nincs hatásköre vagy szándéka" tárgyalni Magyarországgal a Közép-európai Egyetem (CEU) vagy más magyarországi egyetemek ügyéről - hangsúlyozta a washingtoni külügyminisztérium kedden kiadott közleményében.

A Heather Nauert minisztériumi szóvivő által jegyzett közleményben az Egyesült Államok "ismételten sürgeti" Magyarországot, hogy függessze fel a módosított felsőoktatási törvény végrehajtását, amely "diszkriminatív, súlyos követelményeket" támaszt az egyesült államokbeli akkreditációjú magyarországi intézményekkel szemben, valamint "fenyegeti" az akadémiai szabadságot és függetlenséget.



A közlemény szerint a magyar kormánynak "közvetlenül" kell foglalkoznia az érintett intézményekkel egy olyan megoldás érdekében, hogy azok továbbra is szabadon működjenek és szélesebb körű oktatási lehetőséget biztosítsanak Magyarország és a térség állampolgárai számára - idézi az MTI az amerikai külügyminisztérium közleményét.

Balognak érkezett a válasz?



Az Index szerint az amerikai kormány azután adta ki ezt a közlményt, miután Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője levelet írt az amerikai oktatási miniszternek.

Az Index egyrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy az amerikai külügy közleményében szó sincs arról, amit a magyar kormány sulykol, miszerint az Egyesült Államok hajlandó tárgyalni az ügyről, sőt, ennek épp az ellenkezőjét mondják ki egyértelműen.

Másrészt Balog Zoltán az Indexnek hétfőn azt mondta: ők most egy levelet várnak az amerikai illetékestől, Betsy DeVos oktatási minisztertől a CEU ügyében. Ehelyett azonban az amerikai külügy rövid egyértelmű közleménye érkezett meg, amiből az olvasható ki, Balogék levelét nem fogják válaszra sem méltatni.

Csak azért is!

Az amerikai kormány - de a CEU retkora is - többször hangsúlyozta már, hogy az USA törvényei szerint a központi kormányzat nem illetékes egyes államok (jelen esetben New York állam) oktatási megállapodásaiban és a mostani közlemény is erre utal egyértelműen. A magyar külügy rakciója sem maradt el természetesen az amerikai tárca közleményére, de mintha az amerikai külügyminisztréium üzenete - ami egyen az amerikai szövetségi kormány üzenete is - süket fülekre talált volna.

A KKM sajtófőnöke, Menczer Tamás az MTI-nek küldött reakciójában ugyanis jelezte: Altusz Kristóf miniszterelnöki megbízott, kijelölt főtárgyaló az amerikai félnek felvázolt tárgyalási menetrendre hivatalos választ vár már több mint három hete.



Egy sajtóközlemény messze van a hivatalos diplomáciai választól.

A magyar kormány a megállapodásban érdekelt, sajnálatos, hogy ehhez az amerikai szövetségi kormányzattól nem érkezik támogatás - tette hozzá a sajtófőnök, aki szerint különösen sajnálatos ez annak tudatában, hogy a magyar és az amerikai kormány az elmúlt évtizedekben háromszor kötött oktatási témájú együttműködési megállapodást.

Menczer szerint azt is fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon a tanszabadságot és az egyetemek függetlenségét senki sem veszélyezteti. A magyar felsőoktatási törvény nem diszkriminatív, az érintett felsőoktatási intézmények közül a törvényt nem kifogásolta sem a kínai, sem a malajziai, sem a thaiföldi egyetem, sem az érintett országok nagykövetei. A három amerikai egyetem közül kettő szintén együttműködőnek mutatkozik, és keresi a megoldást - fogalmazott.

