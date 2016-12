Az év végét nagyon megszívták a magyar autósok

Amilyen jól indult az idei év a magyar benzinkutakon, olyan szomorú lett a vége, amelyre még egy szokatlan jövedékiadó-szabályozás is rátett egy lapáttal.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is komoly ingadozást lehetett látni a magyar benzinkutak totemoszlopain. Az év jól indult, több kúton kettessel kezdődő árakkal lehetett találkozni, év végére azonban a benzin a 370, a gázolaj pedig a 380 forintos árat súrolja.

Az év eleji olcsóságot nagy részben a Brent hordónkénti 30 dolláros ára okozta és ennek megfelelően nem volt hiány az elképesztő jóslatokból sem. Volt olyan szakértői csapat, amely hordónként 10 dollárig süllyedő árat jósolt, mielőtt megkezdődik a kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállása. A legdurvább spekuláció szerint még a negatív olajár sem volt elképzelhetetlen, ha ugyanis megteltek volna az olajtárolók, akkor nem lett volna hova tenni a kitermelt nyersanyagot. A Brent végül a január 20-i 27,9 dolláros árról pattant vissza és emelkedik mostanáig többé-kevésbé folyamatosan.

Ennek megfelelően idén a benzin az év eleji negatív rekordhoz képest 65 forintot drágult, míg a gázolaj 82 forinttal kerül többe most a kutakon. Nem volt persze ez másként 2015-ben és 2014-ben sem, azzal a különbséggel, hogy idén egyértelműen drágulást hozott az év. Tavaly a benzin árában 70, a gázolajében pedig 71 forintos ingadozás mutatkozott, de egyértelmű irány nem volt. 2014-ben viszont a benzin 89 forinttal, a gázolaj 72-vel lett olcsóbb az év végére az évközbeni csúcshoz képest.

Az idei drágulást nem csak a Brent árának emelkedése okozta - az OPEC és a szervezeten kívüli olajexportáló országok közötti termeléscsökkentési megállapodás eredményeképpen -, hanem a magyar kormány döntése is. Előbbi miatt a fekete aranyért már 57 dollárt kell fizetni, utóbbi pedig a jövedéki adót emelte, méghozzá pont a Brent árához kötve.

Ismert, hogy a kormány döntése értelmében, ha a Brent átlagára egy adott negyedévben 50 dollárnál magasabb, akkor a benzin adója 120 forint, a gázolajé pedig 110,35. Ha viszont alacsonyabb, akkor 125 és 120,35 forinttal kell számolni, amire még a 27 százalékos áfa is rájön. Ezért emelkedett októberben a benzin ára 6,3, a gázolajé pedig 12,7 forinttal. Sőt a magyarok igazán pechesek voltak, hiszen a negyedik negyedévi átlagár pár centtel maradt el az 50 dollártól, ami miatt ugrott a jövő januári árcsökkenés.

Hiába emelkedett az ár, az autósokat ez nem hatotta meg, benzinből majdnem 4,5, gázolajból 5,2 százalékkal fogyott több az első 11 hónapban, igaz utóbbinak jelentős részét a fuvarozók adták, ők pedig nem annyira érzékenyek az árakra. A növekedés ellenére a benzinre kifizetett 530 milliárd forint 4,4 százalékkal, illetve 24,5 milliárd forinttal kevesebb, mint 2015-ben, míg a gázolaj esetében a különbség 4,6 százalék, azaz 45,4 milliárd forint, ami az első 11 hónapban 941 milliárdos költésnek felelt meg.

Az idén zárult le a Mol-Eni akvizíció is, aminek eredményeképpen megszűnnek az Agip-emblémás kutak nemcsak Magyarországon, de a régióban is. Csak Magyarországon 173 Agip márkanév alatt üzemelő kút kerül a magyar olajtársasághoz és a Mol hálózata 537 darabosra duzzad. A Molnak az a célja, hogy piaci jelenlétét a finomítóinak ellátási sugarán belül növelje. Emiatt vettek meg mintegy 450 töltőállomást a régióban, így ma már a Mol-hálózat több mint 2 ezer egységből áll és egymillió ügyfelet szolgál ki naponta.

Kiderült az is, hogy hiába vásárolta meg a Lukoil-kutakat a Normbenz Magyarország Kft., a logó még legalább 2020-ig rajta marad az egységeken. A cég - a tavalyi évhez hasonlóan - idén is nyereséges lesz, köszönhetően számos költségcsökkentő intézkedésnek. Hálózatfejlesztést is terveznek, méghozzá működő kutak felvásárlásával, sőt együttműködnek az egyik hazai kiskereskedelmi-lánccal is.