Az MNB nem ijed meg semmitől

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább csökkenjenek - a rövid után - akár a hosszú hozamok is - ígéri Nagy Márton, az MNB alelnöke.

Domokos László, 2017. szeptember 19. kedd, 16:05

Az MNB ma úgy döntött, hogy 300 milliárdról 75 milliárd forintban korlátozta a három hónapos jegybanki betét év végétől fennálló állományát, és arról is döntött, hogy növelik a swap-eszközök állományát. A monetáris tanács értékelése szerint a három hónapos betéti korlátozás betöltötte szerepét, és az állomány év végi 75 milliárd forintos mennyiségi korlátja nem csökken tovább. A jövőben a forintlikviditást nyújtó swap-eszközök állományának és lejárati szerkezetének a jelentősége felértékelődik.

A mennyiségi korlátnál itt a vége - magyarázta a mai kamatdöntést követően Nagy Márton MNB-alelnök. Kijelentése szerint a swap-eszközöknél az állomány a jövőben nőni fog.

Így áll a monetáris transzmisszió

Az MNB minden eszközzel beavatkozik annak érdekében, hogy az egynapos (O/N) betéti kamat minél hamarabb átmenjen a rövid hozamokba (várakozása szerint ezeknél nagyon gyors lesz átárazódás, a jelenleg 0,12 százalékon járó Bubor a következő napokban tovább csökkenhet) és akár a hosszú távú hozamokba is - jelentette ki Nagy. A Bubor jóval lassabban követte le a lazítást, mint a diszkontkincstárjegyek, a konvergencia csak 2017 őszére valósult meg, Ehhez az is kellett, hogy a jegybank által kiszorított likviditás mennyisége növekedjen.

A hosszú hozamok a mennyiségi korlátozás bevezetésére kevésbé reagáltak. Meg fogjuk nézni, hogyan tudunk hatni a hosszú hozamokra, ha kell, lépni fogunk - mondta az MNB alelnöke.

Az alapkamat tartós tartására számít a piac, ezzel párhuzamosan a Bubor emelkedését is egyre későbbre várják. Az MNB "tartós tartás" üzenete fokozatosan beépült a várakozásokba, az alapkamat után a Bubornál is - "dicsérte meg" a piacokat az MNB alelnöke a legújabb Reuters-felmérés adatai alapján. Ha tovább laposodik a hozamgörbe, akkor a transzmisszió "átmegy" akár a 3-5 éves hozamokba is - értékelt Nagy.

Már 2019 közepére tolódott ki az inflációs cél elérése, ezt követi a monetáris kondíciók lazán tartása - tette hozzá a szakember. Elmondás szerint az MNB dolgozik egy olyan eszközön is, amelyet szükség esetén lehet használni, ha hosszú oldalon "nem elégedett" a transzmisszióval. Az MNB fenn akar tartani 4-500 milliárd forint kiszorítást - ez az érték jelenleg magasabb.

Nem ijed meg semmitől az MNB

Az MNB nem ijed meg semmitől, nem fél lépni és a piacnak azt üzeni, hogy ha szüksége, akkor kész és mer lépni a laza monetáris kondíciók fenntartása érdekében - üzent az alelnök a piacoknak.

A kincstári egységes számla (kesz) szintje jelenleg megfelelő, de alacsony az uniós pénzek költségvetési megelőlegezése miatt - értékelt az alelnök.

Mindenki biztosra veheti, hogy az MNB gyorsan lépni fog - ehhez a teljes nemkonvencionális eszköztár rendelkezésre áll: itt a régiek elővétel és újak bevetése egyaránt lehetséges - hangsúlyozta Nagy.

Figyel az MT

Az MT közleménye szerint a tanács megítélése szerint a magyar gazdaságban vannak még kihasználatlan kapacitások, de ezek a kibocsátás dinamikus növekedésével fokozatosan megszűnnek. Az inflációs cél fenntartható elérése a júniusi előrejelzésben jelzett fél évvel későbbre kerülését követően további egy negyedévvel később, 2019 közepére várható.

A testület értékelése szerint a külső környezet továbbra is lefelé mutató inflációs kockázatot hordoz. Az inflációs cél fenntartható eléréséhez mind az alapkamat, mind a laza monetáris kondíciók tartós fenntartása szükséges. A tanács kiemelt figyelemmel követi az inflációt övező kockázatokat, valamint a monetáris kondíciók alakulását és kész további nemhagyományos, célzott eszközökön keresztül lazítani azokat - írta az MT.