Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az Oktatási Hivatal igazolta: a CEU törvényesen működik - frissitve

A Central European University (CEU) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megfelel a magyarországi működés feltételeinek. Ezt a felsőoktatási intézmény az Oktatási Hivatal (OH) állásfoglalására hivatkozva közölte péntek este az MTI-vel. Az egyetem arról is tájékoztatott: több mint 150 európai és amerikai tudós írta alá az intézményt támogató nyílt levelet.

A CEU közleményében azt írta, hogy az Oktatási Hivatal állásfoglalása megerősíti, a CEU törvényesen működik Magyarországon a miniszterelnök és más politikusok állításaival szemben.

"Megállapítható, hogy a Central European University az Amerikai Egyesült Államok belső joga alapján elismert és fokozatadási joggal felruházott felsőoktatási intézmény, így megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. paragrafus, 1. bekezdésében foglaltatnak" - idézték a CEU-hoz hivatalosan az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által küldött állásfoglalást. Hozzátették: a törvény említett bekezdése szabályozza a külföldi egyetemek magyarországi működését.

A levél megerősíti, hogy "a Central European University felsőoktatási intézmény rendelkezik a New York államban területileg illetékes regionális akkreditációs bizottság, a The Middle States Commission on Higher Education általi akkreditációval, tehát az Amerikai Egyesült Államok belső joga szerint elismert felsőoktatási intézmény. Az intézmény által Magyarország területén folytatott, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ felé továbbított oklevélhez vezető képzések, valamint az ezekre tekintettel kiállított oklevelek államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzéseknek (okleveleknek) felelnek meg" - írták.

14 Nobel-díjas a CEU mellett

A felsőoktatási intézmény arról is tájékoztatott, hogy több mint 150 jeles európai és amerikai tudós írta alá az intézményt támogató nyílt levelet, köztük 14 Nobel-díjas.

A tudósok "a lehető leghatározottabban" azt kérik, hogy a kormány vonja vissza a törvénymódosító javaslatot.



A közlés szerint az aláírók kifejezik nagyrabecsülésüket a CEU iránt, és hangsúlyozzák, hogy eredményes együttműködések során rengeteget tanultak az intézmény kutatóitól. Meggyőződésük, hogy a CEU jelenléte és együttműködése a régióbeli más felsőoktatási és kutatási intézményekkel elengedhetetlen feltétele az ország sikerének.

Az OH megállapításai egy korábbi ügyre vonatkoznak

Az OH - a CEU első közleménye után - közleményben cáfolta, hogy állásfoglalást adott volna ki az ügyben. A szervezet honlapján megjelent rövid közlemény szerint az OH "a CEU közleményére hivatkozva egyes portálokon megjelent híresztelésekkel ellentétben nem adott ki semmiféle állásfoglalást arról, hogy a CEU törvényesen működik" - írta az MTI.

Ezután a CEU újabb közleményt küldött, amelyben pontosította korábbi megnyilatkozását. Eszerint az OH Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által tett megállapítások a CEU által még korábban az OH-hoz benyújtott, 17 CEU-s képzés engedélyezési ügyére vonatkoznak.

"A CEU-val kapcsolatos, jelenleg még tartó működési engedély felülvizsgálati eljárás még nem zárult le, de ez az eljárás is vizsgálja az Nftv. 76. Szakasz (1) bek. szerinti feltételeket, így a CEU ezen eljárás kapcsán is arra számít, hogy a hivatal megállapítja: a CEU mindenben megfelel a jelenlegi jogszabályi előírásoknak" - közölte az egyetem.