Az új oligarchák hasítottak a mezőgazdaságban

A kis, családi gazdaságok helyett továbbra is a nagybirtokosok szerzik meg a termőföldeket és az agrártámogatásokat. A kormányhoz közeli oligarcháknak áll a zászló, Mészáros, Flier és Csányi a nyertesek - derül ki a K-Monitor összesítéséből.

Szabó Dániel, 2017. június 15. csütörtök, 12:29

Tavaly csaknem 70 százalékkal csökkent a különböző címeken kifizetett agrártámogatások összege, miután a kormány saját költségvetésből egyre kevesebb forrást biztosít. Az EU-tól érkezett már a támogatások 83 százaléka tavaly, szemben az előző évi 78 százalékkal. Összesen 642,77 milliárd forintot lehetett igényelni tavaly, a rendszer egyenlőtlenségét pedig az mutatja, hogy a nagybirtokosok, vagyis a legtöbb földdel rendelkező 10 százalék söpörte be a támogatások 75 százalékát (ez alig 1 százalékkal kevesebb, mint tavaly).

Az állami rész csökkentése mellett a területalapú támogatások keretösszege és aránya is csökkent. A pénz ennél a folyósításnál a megművelt terület nagysága után jár. De az állattenyésztés ösztönzésére vezették be pár éve azt a korlátozást, hogy nagyjából 1230 hektár fölött nem nyújtanak további támogatást a jogcímen, melynek kerete így a korábbi évekhez képest felére csökkent: 2016-ban egy hektár után 31 476 forint járt (szemben az egy évvel korábbi 45 000 forinttal) - írja a K-Monitor.

Helyette viszont bevezették a szigorúbb feltételekhez kötött a megművelt terület mértéke után járó zöldítés támogatást. Amely részben pótolja a területalapú támogatást, mivel a lehívható, hektáronkénti 17 559 forintos támogatásnak nincsen területnagyságra vonatkozó korlátja.

Simicska és Lesztinger kalodában

A miniszterelnök bizalmasából ellenségévé váló Simicska Lajos nemcsak a média- és építőipari érdekeltségeivel, de mezőgazdasági cégeivel is bukott a kormánnyal való szakítás óta. A K-Monitor becslése alapján a két évvel ezelőtti támogatási összeg alig 64 százaléka került tavaly a vállalkozásaihoz. Számszerűsítve csak 2,6 milliárd forint jutott a cégeihez. Az csak jövőre látszódik majd a cégadatokból, hogy mennyire érintette üzlettársával, Nyerges Zsolttal való különválása az agrárérdekeltségeket.

Leisztinger Tamás tavaly 2,153 milliárd forintnyi mezőgazdasági támogatáshoz jutott, a megmaradt cégháló teljes támogatási összege a tavaly elnyert összeg felénél is kevesebb (44,6 százalékra), a területalapú támogatások majdnem kétharmadával (64 százalékkal) csökkentek. Mindebben szerepet játszott az is, hogy a cégcsoportjából, az eddig Leisztinger édesanyjához tartozó négy cég, valamint az Agárdi Farm a felcsúti gazda, Flier János érdekeltsége lett.

Bukott Csányi, szárnyalt Mészáros

Az OTP Bank vezére Csányi Sándor agrárcégei 3 milliárd forintnyi támogatásban részesült a portál számításai szerint, ez a tavalyelőtti összeg kétharmada. A 1,5 milliárdos visszaesés legnagyobb része a a cégcsoport mamutjainál (Bólyi és Dalmandi Zrt.) jelentkezik, míg a közepes (50-100 milliós támogatással rendelkező) cégek tudták tartani a szintet.

Jól ment viszont tavaly a két felcsúti gazdának, Orbán Viktor miniszterelnök jó barátainak, a Flier családnak és Mészáros Lőrincnek. A múlt év legnagyobb nyertese a K-Monitor szerint Flier János, aki a már említett Leisztinger-cégek megszerzése után a 2015-ös 300 millió forintnyi támogatás helyett tavaly már majdnem 800 millió forintot kapott. Ebből a frissen megszerzett öt cég, hozott 700 millió forintot.

Nem panaszkodhat Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester, vállalkozó sem, aki a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017 friss listája szerint 120 milliárd forintos becsült vagyonával az ötödik legmódosabb magyarnak számít - ráadásul az ő vagyona nőtt abszolút és relatív mértékben is a legtöbbet az utóbbi egy esztendőben az élmezőnyben. A médiaiparba és a tőzsdébe is belekóstoló üzletember öt új agrárcéggel büszkélkedhet, amik közül kettő is az első Fidesz-kormány idején privatizált tizenkét nagy állami gazdaságokból kerül ki: a több ezer hektáron gazdálkodó Agrosystem Zrt.-t birtokló Talentis-csoporton keresztül került Mészároshoz, míg a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. a Búzakalász 66-on keresztül. A két nagyvállalaton túl 2016/2017 fordulóján Mészáros megszerezte a Kunhalom Agrária Kft.-t és a borászattal foglalkozó Dereszla Kft.-t is.

A portál a kapott támogatások összesítésekor nem vette figyelembe a tavalyi év első fele után megszerzett cégek után járó támogatásokat: így szerzett összesen 525 millió forintnyi forrást. Ha az új cégeknek juttatott tételek is hozzákerültek, akkor további több mint 700 millió forintnyi támogatást kapott.

