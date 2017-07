Az úszó-vb kerülhetett volna kétszer ennyibe is

A vizes világbajnokság megvalósításért is felelős kormánybiztos, Fürjes Balázs volt a vendég a Sport1 tévében, ahol többek között arról is beszélt, miért kell örülni annak, hogy ennyi pénzért rendezünk vizes vb-t, annak ellenére, hogy eredetileg 40 milliárdos költségvetésről volt szó - számolt be a 444.hu.

Domokos László, 2017. július 14. péntek, 18:14

Fürjes Balázs szerint eredetileg sokkal nagyobb pénzzel számoltak.

"Mi egy nagyon konzervatív becslést készítettünk, ez azt hozta ki, hogy a legeslegrosszabb esetben három év költségvetése, 2015, 2016 és 2017, a legeslegrosszabb esetben sem lesz évente a magyar költségvetésének fél százaléka, 0,5 százaléka, tehát ezt tudjuk vállalni egy folyamatos gazdasági növekedés mellett. Sehonnan nem kellett elvonni egyetlen fillért sem, a magyar gazdaság éves növekedése, az évente megtermelt többlet fedezetet nyújtott erre" - mondta a kormánybiztos.,

A portál utánaszámolt és a három év költségvetési kiadási oldala alapján az jött ki, hogy a vizes vb költségvetése elérhette volna a 263,6 milliárd forintot. Ehhez képest egyelőre valahol 170 milliárdnál járnak az eddig publikált költések.