Bajban Magyarország? - üzentek az EU-ból

Évek óta tart a vita a magyar kormány és az európai statisztikai hivatal között arról, hogyan kell kiszámítani az államadósságot. Az EU monetáris és pénzügyi bizottsága (CMFB) mostani állásfoglalása szerint hiába ágál a jegybank és a KSH: az Eximbank mérlege is része az államháztartásnak - írja a Portfolio.

Csupán egyetlen szavazattal, 25-24 arányban az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak adott igazat a CMFB (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics) a magyar kormánnyal szembeni statisztikai elszámolási vitában. A bizottság július 3-ig várta a tagok véleményezését arról, hogy a magyar export-import befektetéssel foglalkozó Eximbank bizonyos tranzakcióit a magyar hatóságoknak az államháztartás költségvetésébe bele kell-e számítaniuk.

A Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank azzal érvelt, hogy a pénzintézet az államháztartástól független szervezet, míg az Eurostat úgy véli - most pedig már a CMFB döntésével a háta mögött állíthatja is -, hogy nem az. Érvelésük szerint az Eximbank egy foglyul ejtett pénzügyi szervezet (leegyszerűsítve működése ténylegesen az állam által kontrollált). A portál szerint a jelenlegi állapot alapján a magyar államadósság kiszámítása így megváltozhat, és annak mértéke megugorhat.

A jelenlegi, július közepi szoros szavazás után az Eurostat elmondhatja, hogy igaza volt, amikor a Magyarország által közölt adatokat fenntartásokkal kezelte. De a magyar félnek nem feltétlenül kell alkalmaznia a döntést. A CMFB ugyanis csak egy tanácsadó testület, javaslata nem kötelező érvényű. A Portfolio szerint csak az a kérdés, hogy az uniós statisztikai hivatal mikor keményít be, vizsgálja felül a magyar adatokat és közli az általa kalkulált magyar államháztartási adatokat.

Ha ez történne, akkor a kormány az Európai Bírósághoz fordulhatna az ügyben, ahol már kötelező erejű döntés születne.

