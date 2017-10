Balog is üzent a nyugdíjasoknak - még többen kaphatnak prémiumot

Nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött idősek, hanem a fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják novemberben a nyugdíjprémiumot a kormány legutóbbi ülésén hozott döntés értelmében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfőn Budapesten.

Erste Smart Számlacsomag 0 Ft-os csomagdíjjal 6 hónapig. Spóroljon vállalkozása, akár 150.000 Ft-ot! Igényelje most!

Balog Zoltán az idősek világnapja alkalmából mondott beszédet és adott át díjakat, elismeréseket. Megerősítette: a nyugdíjprémiumot és az egyszeri kiegészítést is a novemberi nyugdíjakkal együtt fizetik ki.

Az intézkedés 2 millió 750 ezer embert érint; például azokat is, akiknek az ellátását a nyugdíj alapján számítják, köztük a megváltozott munkaképességűeket vagy a fogyatékossági ellátásban részesülőket, a politikai rehabilitáltakat, az özvegyi nyugdíjasokat. Átlagnyugdíjjal számolva novemberben 24 ezer forinttal többet kapnak az érintettek - jelezte a miniszter.

Balog Zoltán kitért arra is: 2011 és 2017 novembere között a nyugdíjak 26 százalékkal emelkedtek. A miniszter szerint a törvény szerint ha a GDP növekedése 3,5 százaléknál magasabb, akkor a nyugdíjkorhatárt betöltötteknek nyugdíjprémium jár. A kormány azonban úgy döntött, ezt kiterjesztik a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is - tette hozzá.

Fontos a szolidaritás

Az idősek megbecsülésének fontosságáról szólva azt hangoztatta, fontos, hogy a tisztelet kultúrája erősödjön Magyarországon. Szerinte ha az ország a nemzedékek szolidaritására épít, akkor azzal mindenki jól fog járni. Arról is beszélt, voltak olyan kormányzatok, amelyek nem tisztelték a nyugdíjasokat, és most is van olyan "szélsőséges pártvezető" , akinek szavai mögött a "tisztelet hiányát" látják. Előbbire példaként említette a szocialistákat, akik szerinte amit adtak, azt inflációval, áremelésekkel el is vették, később pedig egy havi nyugdíjat is elvontak tőlük. Hozzátette: most is tesznek olyan ígéreteket, amelyek nincsenek köszönőviszonyban a valósággal.

Balog az időseket érintő megtakarítások és intézkedések között említette a rezsicsökkentést, az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését, valamint a Nők 40 programot, melynek köszönhetően "200 ezer nagymamát adtak vissza a családoknak" az elmúlt években. Arra is felhívta a figyelmet, hogy utóbbiakra - akik most mintegy 150 ezren vannak, mert a többiek időközben átlépték a nyugdíjkorhatárt - is érvényes már a múzeumi kedvezmény október 1-jétől.

Azt hangoztatta, a kormány azt támogatja ezzel az intézkedéssel is, hogy a nyugdíjasok a családjukkal, unokáikkal tölthessenek több időt, például kulturális programokkal. Balog Zoltán azt is mondta, hogy a kormány a nyugdíjasok számára megteremtette a kedvezményes formájú munkavégzés lehetőségét, szövetkezeteken keresztül.

Az idősebbeket érintő intézkedések között említette még az 55 év felettiek újbóli munkába állását segítő munkahelyvédelmi akciótervet, melynek keretében már 400 ezren dolgoznak. Ismertetése szerint ma Magyarország népességének 17 százaléka 65 év feletti, és "minden évben hónapokkal nő a 65 éves korban még várható egészséges éveknek a száma".

Szerdán összeül az Idősek Tanácsa

Közölte azt is, az Idősek Tanácsa legközelebb szerdán ül össze, ahol mint mondta, komoly bejelentésekre számítanak. Balog Zoltán azt mondta, a támogatásoknál is fontosabbnak tartja, hogy a közgondolkodás idősbaráttá váljon, ezért hozták létre azokat a díjakat, amelyekkel a megbecsülésüket fejezik ki. Ismertetése szerint az Idősbarát önkormányzat díjra idén rekordmennyiségű, összesen 95 pályázat érkezett, ezért idén kétszer annyi, 12 település kapja meg az elismerést.

A miniszter Czibere Károllyal, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárával, Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkárral és Pogácsás Tiborral, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárával díjakat adott át az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott ünnepségen.

Czibere Károly a díjátadáson a "kollektív demencia" veszélyére hívta fel a figyelmet. Szerinte ha a fiatalabb generációk elfeledkeznek azokról, akik két kezükkel, tudásukkal, tehetségükkel, munkájukkal felépítették az országot, akkor ez a feledékenység a társadalom kötőszövetét roncsolni fogja. Szerinte ezt intenzív párbeszéddel, dialógussal lehet elkerülni, valamint azzal, ha a társadalom nem hagyja az időseket elszigetelődni, továbbá, ha megadják számukra a szolgáltatásokon keresztül a nekik járó, ápolási, gondozási szükségleteiknek megfelelő méltóságot.

(MTI Fotó: Máthé Zoltán)

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.