Bárkit azonnal elérhet a NAV? - Elképesztő fejlesztésről beszélt Tállai

A 2017-es Nemzeti adókonzultáción az adóhatóság elnöke előadásában előrevetített néhány tervezett, nagyszabású változtatást is - tudósított a portfolio.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 28. csütörtök, 13:55

Az elmúlt 1,5 évben szemléletváltás kezdődött a NAV-nál, de még az út elején vannak - mondta Tállai András.

A gazdaságfehérítés eredményeinek ismertetése után egy félmondattal előrevetített egy újfajta rendszert is, úgy fogalmazott: minden szolgáltatásvásárlás esetén valamiféle nyugtaadás szükséges kell, hogy legyen, azonban ehhez fejlettebb rendszerre van szükség. Ezen gondolkozunk - idézi a portál. Szavai szerint a testületnél E-áfa bevezetését is fontolgatják: a tervek szerint az áfabevallást is az adóhatóság készítené el.

A tervek között megemlítette, hogy 2018-tól az ellenőrzéseknél papírmentes ügyintézést akar bevezetni az adóhatóság.

NAV 2.0A NAV 2,0 program végrehajtása idén indul el és 2021-ig tart. Tállai címszavakban összefoglalta, hogy milyen fejlesztések várhatóak:

Digitális adókörnyezet (mobilon lehessen ügyet intézni) Online szolgáltatások (bevallások kiajánlása)Kevesebb ellenőrzésValós idejű beavatkozásokTudatosabb adózói magatartásPapírmentes, korszerű hivatal.