"Baromság, abszolút nem hiányzik" - sokan kiakadtak a kormány új tervétől

Valóban kellenek lőterek az iskolákba? Olvasóink véleménye elég egyértelmű.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 22. csütörtök, 10:16

A legfrissebb lapinformációk szerint levélben érdeklődik az iskoláknál a Klebelsberg Központ, hogy van-e olyan területük, ahol lőteret lehetne kialakítani. Az RTL Klub beszámolója szerint a dokumentumban az állt, hogy legalább hat méterszer tizenöt méteres elkeríthető területekre lenne szükség.

Arról, hogy felmérik a lehetőségeket, még márciusban beszélt Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár, aki szerint a lövészet csak választható szakkörként jönne szóba az iskolákban.

A döntés előzménye a kormány 2016 decemberi döntése - amikor minden előzetes társadalmi egyeztetés nélkül - a kormány arról döntött, hogy minden járásban egy lőteret építettnek. Ez 197 lőtér építését jelentené, és elvileg 27 milliárd forintot meg is szavaztak rá.

Ezek után olvasóinkhoz fordultunk, hogy megtudjuk, ők támogatnák-e iskolai lőterek alkalmazását. A Facebook-oldalunkon feltett kérdésre elég egyértelmű választ adtak olvasóink: 81 százalékuk minél hamarabb elvetné az ötletet.

A kérdéshez sok komment is érkezett, Adrienne szerint a folyamat beindulhat, "de csak addig, míg egyik gyerek nem lövi le véletlenül a másikat. Miért nem mehetnek futni, labdázni, focizni? Mire jó ez az ordas nagy baromság?" Nórának sem nyerte el a tetszését az ötlet: "Nem támogatom! A harci kiképzés felnőtt korban, a hadseregben esedékes, annak, aki szeretné! Ez az idióta kormány ne csináljon gyerekhadsereget, mint Afrikában! Felháborító ötlet!"

Sylver is csak a veszélyforrást látja az ötletben: "Ja persze!Aztán meg majd egymásra lövöldözzenek,csak mert nem szinpatikus valamelyiknek a képe,vagy épp mert olyan kedve van.....Tálcán kinálják a mai fiataloknak az ölés lehetőségét. Hová keveredett ez a világ!" Egyetértett vele Gyöngyi: "Hát abszolut nem hiányzik, mert sok az agressziv gyerek meg a viselkedési problémások stb a suliba tanulni kell nem harcolni járni, miért mindig a sok értelmetlenséget eröltetik , nem a lövészet az érettségi tétel ,ezeket a sportnak nevezett marhaságokat, iskolán kivül kell foglalkozni, magán szabad időben."

Péternek azonban van gyakorlati tapasztalata is, ő inkább támogató: "Háát, nekunk is el kellett menni egy löterre, egyszer talán 8.osztalyban, nem militalizalt, ha jol csinálják, megtanitják, veszelyes a fegyver, mit tegyünk ha szembe találjuk.." Maya feltette a kérdést, miszerint "nem egyszerubb volna a sorkatonasag? Ott tanitananak mindent ami szukseges"

Bár az iskolai lőtereket nem támogatja, Lászlónak azért van egy ötlete: "Marcaliban van egy régi lőtér, ( a városban csúfoskodik), fel lehetne újítani, és ott lehetne tartani edzéseket, akit érdekel!!"

Erzsike ezzel szemben másik oldalról közelítette meg a kérdést: "Támogatom a tiszta tantermeket, és a mellékhelyiségeket. Legyen benne papír és szappan.", míg Erzsébet a(z akasztófa) humort vette elő: "Nem is tudtam, hogy a Pisa tesztben a lövészet is szerepel!" Margit pedig úgy látja, hogy "nincs tornaterem sok helyen akkor lehetne lőtér, vagy más harcművészeti oktatás mint máshol olvastam, teljesen be vannak ezek már gőzölve a saját háborús retorikájuktól, ahelyett, normális oktatás lenne ilyen pótcselekvéssel fedik el a rossz oktatáspolitikájukat."

