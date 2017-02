Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Belepusztulhatnak a madárinfluenzába a feldolgozók

Míg az állattenyésztőket igen, addig a feldolgozó üzemeket nem kárpótolja a kormány. Pedig már van olyan üzem, ahol egyáltalán nem kell bejárniuk a dolgozóknak, mert nem érkeznek víziszárnyasok feldolgozásra. Az ágazati szereplők szerint felborulhat a termékpálya működése, ha az állam nem segít - írja a Magyar Nemzet keddi számában.

A H5N8-as madárinfluenza-törzs okozta járvány miatt Magyarországon több mint 3,3 millió emberi fogyasztásra szánt szárnyast kellett megölni, vagyis nagyjából 3,3-3,5 milliárd forint értékű állományt kellett felszámolni. Február elején ezért Magyarország teljes területére elrendelte a baromfik zártan tartását Bognár Lajos országos főállatorvos. A lap úgy tudja, hogy a betegség főként a víziszárnyas ágazatot érintette: a leölt állatok 74 százaléka kacsa, 11,5 százaléka liba volt.

A kieső állomány miatt mind a tenyésztők, mind a feldolgozók bajba kerültek. Az Európai Unió szabályozása eredendően nem engedélyezi, hogy ilyen helyzetben az állam kisegítse az ágazati szereplőket - mondván az tiltott állami támogatás, piaci beavatkozás lenne -, az Európai Bizottság befogadta a magyar kormány kérését, hogy az egészségügyi vészhelyzet miatt válságtámogatást kaphassanak a gazdák. A Magyar Nemzet viszont úgy értesült, hogy ez csak részleges megoldás a problémára: ugyanis az állattartók kárát a felmérés után 100 százalékban megtérítik. Erre egy 3 milliárd forintos keret hívható le, 1,7 milliárdot már ki is fizettek a gazdáknak.

Ezen kívül az állam a jövedelem kiesés kompenzálásáról is döntött, így 1,5 milliárd forint támogatás jut erre a célra, de csak a víziszárnyast tartó gazdáknak. Azonban erre csak ún. de minimis, vagyis csekély összegű támogatás kérhető, ez pedig azt jelenti, hogy sok feldolgozó nem kaphat pótlást.

Pedig az üzemeket is ugyanúgy hátrányosan érinti a járvány. Az országban található kilenc víziszárnyas-feldolgozó már azokban is alig dolgoznak, ahol korábban nem álltak le a vágással. Nagyobb üzemekben a lap szerint olyan helyzet alakult ki, hogy hetente csak két napot dolgoznak a gyárban. Pedig a szektor első félévi bérköltsége 2,4 milliárd forint, a kisegítő üzemeket is hozzáadva 3 milliárd forint.

A kormány azonban azt ígéri, hogy mindenkinek segít. Azonban a Magyar Nemzetnek a feldolgozókra vonatkozó kérdésére még csak nem is válaszolt. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter múlt szerdán egy írásbeli kérdésre adott válaszában is csak annyit írt, hogy: "a feldolgozó üzemeknél a madárinfluenza miatt keletkezett munkaerő-piaci problémák kezelése túlmutat a tárca hatáskörén. A madárinfluenza által okozott foglalkoztatási nehézségek enyhítése érdekében a baromfik vágását, illetve feldolgozását végző vállalkozások számára jelenleg is elérhető a munkahelymegőrző támogatási program, amely a kedvezményezett tevékenységi körétől függően általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás formában működik."