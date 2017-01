Bérnövekedésről beszélt az államtitkár

A kormánynak továbbra is fontos célja a képzett munkaerő megtartása és hazacsábítása, emellett arra törekszik, hogy a reálgazdaság többi területén is növekedjenek a bérek - erről beszélt Tuzson Bence, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1-en, valamint a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is.

Erősödik a magyar gazdaság, és ezzel erősödik Magyarország is. Kiemelte, hogy a központi költségvetés hiánya és az államadósság folyamatosan csökken. Megjegyezte azt is, hogy az államadósság struktúrája is változik: míg korábban az államadósság több mint fele devizaalapú volt, most már 30 százalék alatt van ez a mutató. Az pedig, hogy az ország az adósságát nagyrészben forintban tartja, stabilitást, biztonságot ad az országnak - fejtette ki.

Az államtitkár hangsúlyozta továbbá, hogy a munkanélküliség folyamatosan csökken. Az Európai Unióban már csak Németországban és Csehországban alacsonyabb a munkanélküliség aránya.

Tuzson Bence kiemelte azt is, hogy a minimálbér növelése, valamint a munkát terhelő adók csökkentésével minden szektorban jelentősen nőttek a bérek. "Fontos, hogy megérje dolgozni" - szögezte le az államtitkár, aki szerint a bérek növekedése nemcsak a munkanélküliség csökkentését, hanem a képzett munkaerő hazacsábítását is segíti.