"Betiltják a reklámújságot? Sokan kiakadtak!"

Meglehetősen sok reakciót váltott ki az olvasóinkból, amikor tegnap azt kérdeztük a Facebookon, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a kormány betiltaná a kiskereskedelmi láncok ingyenes áruházi reklámújságait.

Ahogy már a Napi.hu-t követők megszokhatták, naponta felteszünk egy-egy kérdést a Facebook-oldalunkon. Hétfőn az ingyenes áruházi reklámújságokról érdeklődtünk és bár nem reprezentatív kutatásról van szó, az megállapítható, hogy nagyjából egyetértettek olvasóink abban, hogy ha ők választhatnának, maradna ez a fajta hirdetési mód.

A válaszadók 63 százaléka ugyanis arra kattintott, hogy ő még bizony szokott belőle tájékozódni, mindössze 18,5 százalék volt az, aki azt mondta, hogy mindig is idegesítette ez a fajta hirdetési mód. Érdekesség, hogy pont ugyanennyien voltak azok is, akik azt mondták, hogy ez már egy elavult módszer, ők már inkább az interneten keresik az őket érdeklő termékeket.

No de miről is van szó pontosan? Hétfőn írtuk meg, hogy akár már húsvét után a parlament elé kerülhet a kiskereskedelmi javaslatcsomag, amelyben szerepelne egy olyan tétel, miszerint a jövőben a kiskereskedelmi áruházláncok nem külön prospektusban, hanem csak médiatermékekben hirdethetik majd a kínálatukat.

Mivel az áruházi reklámújság, vagy az áruház saját weboldala nem médiatermék, tehát egy ilyen döntés azt jelentené, hogy ezeken a csatornákon többet nem hirdethetnek az áruházláncok. Ma egyébként az élelmiszerláncok ingyenes áruházi reklámújságjai tízmilliós nagyságrendű darabszámban jutnak el a háztartások postaládáiba, általában kétheti gyakorisággal.

Az üzleti lehetőségtől a krumplipucolásig

A Facebookon feltett kérdésre sok hozzászólás érkezett, Éva például úgy látja, hogy "a férfiakat még csak értem akiket zavarnak a reklámújságok, pedig nekünk nőknek jó átnézni ezeket hétről-hétre, megnézni hol mi olcsóbb, hol érdemes vásárolni, hiszen ha nem is mindig de lehet spórolni azzal, ha előre tudom hova menjek vásárolni. Én át szoktam nézni őket, és célirányosak oda megyünk vásárolni, ahol az az árú olcsóbb." Ő, mint írja, már nyugdíjas és abban a szerencsés helyzetben van, hogy a közelében több üzlet van egymás mellett, így neki megér fél napot, hogy így intézi a heti bevásárlást.

Éva azonban tud még egy indokot is: "az újság utána jó zöldség, krumplipucolás maradékainak becsomagolására, és kidobásra, ami marad mehet a szelektív gyűjtőbe." Ezzel bizony nehéz vitatkozni, a kérdés feltételekor mi magunk is gondolkodtunk egy ilyen válaszlehetőség megadásán. Voltak azonban más tippek is: András szerint az "akvárium tetejéről a lepedéket kiválóan le lehet szedni vele", míg Attila gyújtósként szereti használni az ingyenes reklámújságokat.

Egy másik Éva is megszólalt, szerinte "nagyon sok ember nem rendelkezik internettel, főleg az idősebb korosztályra gondolok. Tehát amíg nyomtatott sajtó létezik és van rá igény, addig az ilyen reklám újságokra is számít sok vásárló." Hasonlóan gondolkodik Jolanda is, akinek "jó az újság, nem tudok internetül". Katalin pedig akár még plusz utakat is hajlandó megtenni a reklámújságokért: "mindig átnézem őket. Sajnos mifelénk nem dobnak be, mindig utána kell járni."

Péter ezzel szemben nagyon örül a kormány ötletének, mint írta, "na végre valami jó is kipattan abból sorvadt agyukból. Tehermentesülök a rám erőszakolt szeméthalomtól! Remélem már holnaptól bevezetik." Miklósnak ezzel szemben nem tetszik az ötlet, bár kommentjében bevallja azt is, hogy "mindig is idegesítették" a reklámújságok.

Van, aki szerint eleve nem ingyenes termékről beszélünk, hiszen ennek költségeit belekalkulálják az árakba. "Nem nézem, mert csak azért mert leáraztak, fölöslegesen nem vásárolok. Amire pedig szüksége van az embernek úgyis megveszi a lehetőségéhez mérten." - írta olvasónk, akivel többen is egyetértettek.

Károly a foglalkoztatás miatt aggódik: "És akik szortírozták ezeket az újságokat, elveszítik a munkájukat!!!!" Szerencsére Gergely jött és egyből nyugtatni próbált: "a lópatkoló kovácsok is elvesztették, a postának 2017-ben egyetlen funkciója lenne, ez pedig a csomagkézbesítés. Az viszont dinamikusan növekszik, szóval nem félteném őket " Gergely az üzleti lehetőséget is megtalálta: "Én örülnék, ha a postaládára is lenne valami spamfilter, ami kiszűri és ledarálja ezeket (a Lokállal együtt, ami szintén nettó reklám) az ajánlott levelet pedig beszkenneli és elküldi e-mailben. Indítani kellene erre egy Kickstarter-kampányt."

Jeromosnak ezzel szemben a környezetvédelmi aggályai vannak: "az egyik leginkább környezetszennyező gyakorlat ez a reklámújság, hatalmas erdők estek áldozatul neki. Orbánék mondjuk mindig is lesz@rták a környezetvédelmet, de ez pozitív mellékhatás lenne..". Egyetértett vele Adrienne is, aki mindössze annyit írt, hogy "papírpazarlás, környezetszennyezés".

Valéria ebben a kérdésben is megtalálta a politikát: "Nah nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint a fővezír konzultációs mocskai. Ezeket legalább megnézi valaki, míg a másik szemetet egyből bedobom a kukába!" Endre is a politika irányából közelítette a meg a kérdést, amikor úgy vélte, hogy "Majd ha a "multik" elfogadják azt a javaslatot, hogy egy reklámoldalt átadnak az "Állítsuk meg Brüsszelt" kampánynak, lekerül a napirendről (a kérdés)."

Lehetséges, hogy a multik ellen dolgozik a kormány? István legalábbis így gondolja: "Ez is csak az Auchan, Lidl, Aldi ellen tett intézkedés... majd jól lerontják az üzletüket, és a CBA meg a Coop fog nyerni, ezen mesterkednek, semmiféle takarékoskodási cél nincs ebben."

