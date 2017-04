Betört az időjárási fordulat - erre számítson

A hét második felében lehűlésre kell számítani, s többször várható zápor, illetve viharos széllel, jégesővel kísért zivatar is. A leghidegebb órákban néhol gyenge fagy is lehet, a maximumok jellemzően 10-15 fok körül alakulnak majd - adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szerdán gyakran lesz erősen felhős az ég, az ország keleti harmadán viszont akár hosszabb napos periódusok is lehetnek. Szinte bárhol kialakulhatnak záporok, helyenként zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik az északi, északnyugati szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 14 és 19 fok között alakul, északkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön napközben nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, kevés napsütés délután már a Tiszántúlon is lehet. Kezdetben többfelé, délután a Tiszántúlon valószínű még eső, zápor. Az északnyugati szél megerősödik, nagy területen - az ország északkeleti negyedét leszámítva - viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok körül alakul.