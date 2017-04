Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Botka: jövő áprilisban le fogjuk váltani a Fideszt

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje Salgótarjánban, utcafórumon kijelentette: az emberek többsége kormányváltást akar, és az elmúlt napok történései ezt a kétkedők számára is bizonyossággá tették.Botka László arra hívta fel a figyelmet, hogy több tízezren tüntetnek napok óta Budapesten, sőt már a vidéki nagyvárosokban is többezres tüntetések voltak, és döntően azok a fiatalok vannak az utcákon, akikről sokan azt gondolhatták, nem is érdekli őket, mi történik körülöttük. "A kormányzati gyalázat után megmentik a magyarság becsületét. Köszönjük nektek, és kitartást!" - tudósított az MTI.

A szocialista politikus úgy értékelt, hogy a kormány nekiment egy egyetemnek, majd a civil szervezeteknek, és "egy hazug, ocsmány kampánnyal hadat üzent annak az Európai Uniónak, amelyhez mi a magyarság akaratából tartozunk". Azt mondta, ezzel a három lépéssel hatalmas tömegek számára vált egyértelművé, hogy Orbán és a Fidesz számára csak az a fontos, hogy teljhatalma legyen, márpedig ha valaki csak a saját hatalmát szereti a hazában, az minden, csak nem hazaszeretet. Botka László hangsúlyozta: a kormányváltáshoz minden demokrata szavazatára szükség van, és arra, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy baloldali jelölt küzdjön a Fidesz jelöltjével. Beszélt arról is, hogy az összefogás nem elég, vissza kell nyerni azon százezrek bizalmát is, akikét elveszítették kormányzásuk alatt.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje azt is kifejtette, hogy a Fidesz kettészakította az országot az elszegényedő tömegekre, akik egyre nehezebben élnek, és a kevés kiváltságosra, akiknek minden kedvezményt megadott. Hangoztatta, az MSZP ezt az igazságtalanságot akarja felszámolni, csökkentve az átlagos vagy átlag alatti jövedelműek terheit, amihez viszont nagyobb hozzájárulást kérnek az elmúlt évek nyerteseitől. "Mi abban hiszünk, hogy ebben az országban nincsenek hazafiak és hazaárulók, jó és rossz magyarok. Mi abban hiszünk, hogy akkor lesz ez élhető, szép, európai ország, ha mind a tízmillió magyarnak az otthona lesz, és ember és ember között nem a világnézet, a pártállás, hanem újra a tisztesség, a becsület és a munka tesz különbséget" - fogalmazta meg Botka László.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke is arról beszélt, hogy az elmúlt napok világossá tették, Magyarországon az emberek jelentős részének elege van ebből a hatalomból, és az első lehetséges alkalommal el is fogja őket zavarni. Kifejtette: ez nem egy egyetemről szól már; "amikor azt mondjuk, hogy a Közép-Európai Egyetemmel vagyunk, akkor mindenki a saját Közép-Európai Egyetemére gondol, aki elveszítette a munkáját, akinek a gyereke külföldre kényszerül, aki nem tud megélni a fizetéséből, akinek nem elegendő a nyugdíja". Együtt le fogják váltani a kormányt, megvan ehhez a kritikus tömeg, nem kell megijedni - jelentette ki az ellenzéki párt elnöke. Hozzátette: a szavazófülkében mindenki eldöntheti, hogy hova húzza be azt az ikszet, "és másnap egy normális európai országban élhet". A mintegy kétszáz résztvevő ütemes tapssal és Botka László nevének skandálásával fogadta a főposta előtti téren a szocialista miniszterelnök-jelöltet és a párt elnökét.