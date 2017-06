Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Botrány, felháborító, szégyen" - reakciók egy napvilágra került fizetésre

A hírek szerint évi mintegy félmilliárd forintot keres Bernd Storck, a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Napi.hu kíváncsi volt az olvasók véleményére.

Magyarországról már számtalanszor elhangzott, hogy ha fociról van szó, akkor itt bizony tízmillió szövetségi kapitány él, aki mindig jobban tudja, hogy a válogatottat, esetleg a klubcsapatainkat hogyan kellene irányítani.

Ezek után nem volt meglepő, hogy meglehetősen nagy indulatokat váltott ki az, hogy lapinformációk szerint Bernd Storck szövetségi kapitány fizetésként évi 1,2 millió eurót (369 millió forintot), sportigazgatóként pedig további 500 ezer eurót (154 millió forintot) kap.

A témával a Napi.hu a Facebook olvasóihoz fordult: ez megérdemelt apanázs, vagy pedig túlzás a jelen helyzetben. A válaszadók meglehetősen egy irányba húztak: több mint 80 százalékuk szerint ez túl sok, ám 17 százalék szerint ennél kaphatna többet is, míg a maradék szerint ez éppen megfelelő összeg. Itt megjegyeznénk, hogy olvasóink a hangulatjelekkel tudnak szavazni, és bár nem volt a válaszlehetőségek között, mégis sokan a dühös ikonra kattintottak. Amennyiben ezeket hozzáadjuk azokhoz, akik szerint túlzás ez a fizetés, úgy már az jön ki, hogy közel 90 százalék szerint túl sokat keres Bernd Storck.

Az olvasóinknak természetesen véleménye is volt a kérdésben, amit nem féltek megosztani sem. A legnépszerűbb kommentet Viktor írta, íme: "Hogy is szoktunk bért adni? ???? Úgy... hogy mérlegeljük a megtérülést és befektetésként kezeljük. A magyar válogatott esetében úgy gondolom, nem beszélhetünk piaci alapon adott bérről. Tehát az állam,.... aki ezt a lecsót beletolja ebbe a foci nevezetű mosléksz@rba mindenképp hűtlen kezelést követ el..... Se megtérülés.... se erkölcsi haszon..... és ez előre látható."

Péter ugyanakkor nem értett egyet vele, mondván "önmagában az EB-re való kijutás és szereplés miatt kapott az MLSZ az UEFA-tól nem kevés pénzt." István pedig azt a kérdést tette fel erre válaszul,hogy "ki kapja azt miért , honnan kéne tudnia, hogy itt nincs is annyi pènz?!" Zoltán szerint azonban ez nem kérdés, mivel "tudnia kellene, hogy Magyarország szegény és itt nincs annyi pénz."

Lajos szerint ez a teljesítmény megy ingyen is: "Ha ki írnák a pályákra, hogy tömegsport és kinyitnák az öltözőket, a kapukat, ilyen focit akkor is lehetne látni! Ezért fizetést sem játékosnak, sem vezetőnek nem adnák!" Sándor szerint "ezért beteg a magyar labdarúgás, mivel nem az elért eredményesség, hanem a lét van megfizetve." Imre szerint ugyanakkor nem az edző a hibás: "Nem a szövetségi kapitány van a pályán. Részemről a sok fizikumnélküli, botlábú focistát rúgnám ki, pároslábbal."

Richárd viszont kicsit radikálisabb megoldást javasolt: "Talán kellene egy népszavazás a football állami támogatás eltörlésére! Csak az eredményeket felmutatni képes csapatokat díjazni,mint az élet más területein. Ez ami történik a világban a foci körül már rég nem normális dolog! Agyrém!" András szerint az alapötlet nem rossz, de azért adjuk meg a lehetőséget a támogatásra: "Ne az én adómból! Legyen külön fociadó és legyen opcionális (mint az 1%), .Hadd fizessen a sok hülye, aki akar. Az én adómból egy fillért se a magyar focinak és az ilyen túlfizetett külföldi edzőknek!" Ez persze egyből beindította olvasóink fantáziáját, így volt olyan ehhez fűzött komment, amely szerint magyar edzőnek se fizessenek ennyit, más szerint földönkívülinek se.

Volt, aki a szokásos kérdéssel jött elő: "Ez rettenetes! Hogy kereshetnek ennyi pénzt! Mit dolgoznak ők többet mint a pékek, nővérek, orvosok!" Több se kellett az olvasóknak, sokan felvetik, hogy ilyen eredményeket ők is el tudnának érni a válogatottal, ám József meg is magyarázta: "Oh, a szokásos közgazdasági analfabetizmus. Pénzt nem a sok munkára adják, hanem a nehezen pótolhatóra. A nővérek/orvosok itthon nem piaci alapon vannak bérezve, hanem államilag tervgazdaság alapján."

Zoltán és Csaba az eredményességet hiányolja: előbbi szerint: "felháborító! Mire fel kapott ekkora összegeket? Az ő válogatott eredményeit ( vagy jobbakat ) szinte bárki tudta volna hozni", míg utóbbi úgy látja, hogy "ha társulna hozzá megfelelő eredmény, akkor megérdemelné. Mourinho, Zidane biztos jóval többet keres". De nyújt is érte valamit. Zsuzsa szerint ennek egyszerű az oka: "Nemcsak túlfizetett, de még csak nem is érdeke az eredményesség!!!!!!!!!"

Miklós viszont nem érti az elégedetlenkedőket: "Sajnos ez a szabad piac.... Volt már drágább és sok hazai olcsóbb.... és mit értünk vele? Storck meg csinált egy nagy csodát nekünk. Köszönjük. Maradjon még sokáig!!!!!"

Ön szerint?

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.